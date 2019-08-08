Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
08 Серпень 2019, Київ 16:19
Новини | Міжнародні

Киргизстан: міліція оточила будинок Атамбаєва

Силовики перекрили дорогу біля резиденції Атамбаєва, 8 серпня 2019 року

Дивитись коментарі

Міліція оточила будинок колишнього президента Киргизстану Алмазбека Атамбаєва в Кой-Таші, передає кореспондент киргизької служби Радіо Свобода з місця подій.

За його словами, прихильники експрезидента виведені за територію будинку.

Ворота вибили броньованою машиною, з боку будинку чути крики.

Спецназ штурмував резиденцію експрезидента Киргизстану Атамбаєва: як це було – фоторепортаж
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

Спецназ штурмував резиденцію експрезидента Киргизстану Атамбаєва: як це було – фоторепортаж

Внаслідок сутичок під час спроби силовиків затримати колишнього президента Киргизстану Алмазбека Атамбаєва 7 серпня постраждали 52 людини

Раніше силовики розпочали новий штурм резиденції Атамбаєва. Вони застосували сльозогінний газ та шумові гранати. Це сталося після того, як прихильники експрезидента відпустили шістьох силовиків, які були в заручниках.

7 серпня киргизькі силовики почали штурм резиденції 62-річного Атамбаєва в селі Кой-Таш. Йому висувають звинувачення за п’ятьма пунктами, включно з корупцією, зловживанням владою і незаконним збагаченням.

Атамбаєв відкидає всі звинувачення. Його прихильники почали чинити спротив правоохоронцям, які намагалися затримати колишнього президента. Унаслідок сутичок один спецназівець загинув, понад 50 людей отримали травми.

Атамбаєв був президентом Киргизстану у 2011-2017 роках.

Спецназ у заручниках – відео очевидців зсередини будинку Атамбаєва
Embed
Спецназ у заручниках – відео очевидців зсередини будинку Атамбаєва

No media source currently available

0:00 0:01:00 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG