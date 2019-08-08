Киргизстан: міліція оточила будинок Атамбаєва

Міліція оточила будинок колишнього президента Киргизстану Алмазбека Атамбаєва в Кой-Таші, передає кореспондент киргизької служби Радіо Свобода з місця подій.

За його словами, прихильники експрезидента виведені за територію будинку.

Ворота вибили броньованою машиною, з боку будинку чути крики.

Раніше силовики розпочали новий штурм резиденції Атамбаєва. Вони застосували сльозогінний газ та шумові гранати. Це сталося після того, як прихильники експрезидента відпустили шістьох силовиків, які були в заручниках.

7 серпня киргизькі силовики почали штурм резиденції 62-річного Атамбаєва в селі Кой-Таш. Йому висувають звинувачення за п’ятьма пунктами, включно з корупцією, зловживанням владою і незаконним збагаченням.

Атамбаєв відкидає всі звинувачення. Його прихильники почали чинити спротив правоохоронцям, які намагалися затримати колишнього президента. Унаслідок сутичок один спецназівець загинув, понад 50 людей отримали травми.

Атамбаєв був президентом Киргизстану у 2011-2017 роках.