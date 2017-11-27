Новий президент Киргизстану присвоїв своєму попереднику звання героя

Новий президент Киргизстану Сооронбай Жеенбеков просвоїв своєму попереднику Алмазбеку Атамбаєву звання героя Киргизстану.

У Адміністрації президента заявили, що Атамбаєв нагороджений «за внесок у зміцнення киргизької державності».

Інавгурація Жеенбекова відбулася 24 листопада. З квітня 2016 року до серпня 2017-го він був прем'єр-міністром Киргизстану.

Вибори глави Киргизстану відбулися 15 жовтня. Жеенбеков набрав майже 55 відсотків голосів виборців. Міжнародні спостерігачі заявляли, що під час підрахунку голосів були зафіксовані «численні та значні проблеми», а також «неправильне використання державних ресурсів, тиск на виборців та покупку голосів».

Атамбаєв, згідно з положеннями Конституції, не мав права вдруге балотуватися у президенти. У Киргизстані президент обирається на один термін – на 6 років.

Інавгурація Сооронбая Жеенбекова стала першою в Центральній Азії мирною передачею влади від одного обраного президента до іншого. Він став п’ятим главою країни.