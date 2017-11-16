Атамбаєв скасував угоду про отримання допомоги на 100 мільйонів доларів від Казахстану

Киргизький президент Алмазбек Атамбаєв підписав закон про скасування угоди, згідно з якою Бішкек мав отримати від Казахстану 100 мільйонів доларів, щоб привести свою митницю і пункти перетину кордону до стандартів Євразійського економічного союзу (ЄАЕС).

Як повідомляє сайт президента Киргизстану, МЗС має поінформувати уряд Казахстану про новий закон.

Киргизстан приєднався до ЄАЕС у серпні 2015 року. До складу блоку, очолюваного Росією, також входить Казахстан, Білорусь і Вірменія.

Казахстан погодився в грудні 2016 року надати пакет допомоги в розмірі 100 мільйонів доларів США Киргизстану, перші виплати мали бути надані до кінця 2017 року. Поки що Казахстан не надав обіцяної допомоги Бішкеку.

Відносини між країнами Центральної Азії останніми місяцями погіршились. Президент Киргизстану Алмазбек Атамбаєв, який має покинути пост глави держави, звинуватив Казахстан у втручанні в хід президентських виборів 15 жовтня.

7 жовтня Атамбаєв сказав, що влада Казахстану «втручається у внутрішні справи Киргизстану», підтримуючи опозиційного кандидата Омюрбека Бабанова, головного суперника політичного союзника Атамбаєва – колишнього прем'єр-міністра Киргизстану Сооронбая Жеенбекова.

Президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв зустрівся з Бабановим у Казахстані у вересні.

Згідно з офіційними результатами виборів, Жеенбеков переміг на виборах. Його інавгурація запланована на 24 листопада.