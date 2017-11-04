Киргизстан: прокуратура порушила справу щодо екс-кандидата у президенти Бабанова

У Киргизстані прокуратура порушила кримінальну справу щодо колишнього опозиційного кандидата у президенти Омурбека Бабанова.

Як повідомляє прес-служба відомства, справу порушили за статтями «публічні заклики до насильницької зміни конституційного ладу» і «розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі»

У прокуратурі зазначають, що права стосується виступу Бабанова на зустрічі з жителями міста Оша 28 вересня під час передвиборної агітації.

«Виступаючи перед присутніми з публічною промовою, Омурбек Бабанов з метою отримання голосів узбецької частини населення, висловив думку про утиск прав представників узбецької національності, про нібито національної нерівності в країні і тиску на осіб узбецької національності з боку державних органів, після чого закликав їх активно чинити опір», – йдеться у повідомленні.

Після виступу в інтернеті почали з’являтися уривки промови Бабанова з цитатами «краще померти стоячи, ніж ходити на колінах», «якщо якийсь міліціонер зачепить узбеків, він буде звільнений».

Штаб Бабанова в свою чергу тоді заявив, що відео в соцмережах було змонтовано і є «брехливим».

У жовтні у Киргизстані пройшли президентські вибори, на яких переміг колишній прем’єр-міністр країни і наступник чинного глави держави Сооронбай Жеенбеков (54%). На другому місці – опозиціонер Омурбек Бабанов з 33% підтримки виборців.

Конституція Киргизстану забороняє президенту Алмазбеку Атамбаєву обиратися на другий термін. Він відверто підтримував колишнього прем’єра Сооронбая Жеенбекова, який пішов з посади у серпні цього року, щоб балотуватися у президенти.