Киргизстан: Жеенбеков офіційно вступив на посаду президента

У Киргизстані Сооронбай Жеенбеков офіційно вступив на посаду президента. Він став п’ятим главою країни.

Жеенбекову 59 років, до президентських виборів він обіймав посаду прем’єр-міністра. На виборах Жеенбекова підтримував попередній лідер Киргизстану Алмазбек Атамбаєв.

У своїй першій промові на новій посаді Жеенбеков пообіцяв зміцнити співпрацю з Росією і Китаєм. Він також закликав сусідні країни не втручатися у внутрішні справи Киргизстану. Ця заява була зроблена на тлі напруженості у відносинах з Казахстаном. Киргизстан раніше звинуватив Астану у втручанні у виборчий процес.

Вибори глави Киргизії відбулися 15 жовтня. Жеенбеков набрав майже 55 відсотків голосів виборців. Друге місце зайняв опозиційний кандидат Омурбек Бабанов. Незадовго до голосування держкомітет національної безпеки Киргизстану виявив в одному з виступів Бабанова ознаки порушення міжнаціональної ворожнечі та заклики до масових заворушень. Політика почали перевіряти на екстремізм.

За конституцією Киргизії президент обирається на один термін – на 6 років. Інавгурація Сооронбая Жеенбекова стала першою в Центральній Азії мирною передачею влади від одного обраного президента до іншого.