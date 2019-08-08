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08 Серпень 2019, Київ 11:39
Новини | Політика

Зеленський планує легалізувати в Україні азартні ігри

Президент України Володимир Зеленський

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Президент України Володимир Зеленський заявив 8 серпня в Туреччині, що в Україні легалізують азартні ігри.

«Ми легалізуємо азартні ігри, а саме роботу казино у п’ятизіркових готелях, що стимулюватиме розвиток туристичного кластера регіону біля Чорного моря. Тут також ми хочемо рости разом. Тому хочемо бачити в турецькому бізнесі не конкурентів, а наших партнерів», – сказав Зеленський на українсько-турецькому бізнес-форумі в Стамбулі.

Зеленський також закликав турецький бізнес спільно розвивати туристичний бренд Чорного моря.

В Україні діяльність закладів із азартними іграми заборонена від 2009 року.

/**/ /**/ /**/ Олександр Данилюк
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Президент України Володимир Зеленський 7 і 8 серпня перебуває з офіційним візитом у Туреччині. Після зустрічі 7 серпня з турецьким колегою Реджепом Таїпом Ердоганом Зеленський сказав, що Україна та її партнери знайдуть механізм, який змусить Росію відповідати за її дії.

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