Зеленський планує легалізувати в Україні азартні ігри

Президент України Володимир Зеленський заявив 8 серпня в Туреччині, що в Україні легалізують азартні ігри.



«Ми легалізуємо азартні ігри, а саме роботу казино у п’ятизіркових готелях, що стимулюватиме розвиток туристичного кластера регіону біля Чорного моря. Тут також ми хочемо рости разом. Тому хочемо бачити в турецькому бізнесі не конкурентів, а наших партнерів», – сказав Зеленський на українсько-турецькому бізнес-форумі в Стамбулі.



Зеленський також закликав турецький бізнес спільно розвивати туристичний бренд Чорного моря.

В Україні діяльність закладів із азартними іграми заборонена від 2009 року.

Президент України Володимир Зеленський 7 і 8 серпня перебуває з офіційним візитом у Туреччині. Після зустрічі 7 серпня з турецьким колегою Реджепом Таїпом Ердоганом Зеленський сказав, що Україна та її партнери знайдуть механізм, який змусить Росію відповідати за її дії.