Росія відповість за порушення міжнародного права – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський вважає, що Україна та її партнери знайдуть механізм, який змусить Росію відповідати за її дії.

«Ми разом обов’язково знайдемо шлях, який змусить Росію поважати міжнародне право, поверне мир і стабільність у регіон, захистить права та свободи кримських татар і звільнить політичних в’язнів Кремля. Впевнений, що спільними зусиллями України й Туреччини ми змінимо ситуацію в Чорноморському регіоні та в Криму у свій бік», – заявив Володимир Зеленський 7 серпня на пресконференції з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

Як інформує пресслужба глави української держави, Зеленський повідомив, що загрози мілітаризації, яка триває в окупованому Криму, порушення прав людини на півострові та переслідування кримськотатарського народу були одними з ключових тем під час переговорів із Ердоганом.

Ердоган підтвердив, що Туреччина не визнавала незаконної анексії Криму і не зробить цього. Він також наголосив, що захист прав, інтересів і збереження національної ідентичності кримських татар, перебування їх на батьківщині в Криму залишатиметься пріоритетом для його країни.

Президент України Володимир Зеленський 7 і 8 серпня перебуває з офіційним візитом у Туреччині.