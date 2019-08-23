Супрун розкритикувала обраного депутата Дубінського за сексизм

Виконувачка обов’язків міністра охорони здоров’я України Уляна Супрун розкритикувала обраного депутата від «Слуги народу» Олександра Дубінського у «відвертій зневазі до жінок».

«Коли майбутній народний депутат починає свою діяльність з відвертої зневаги до жінок – це сумне видовище. Якщо це Олександр Дубінський – це очікуване сумне видовище. Вчора мережу обурила вимога від нього до потенційних помічників: «дівчат, нижчих за 175 см, не турбувати». Усі бачать у такій мові сексизм та об’єктивацію, бо це вони і є», – написала Супрун у фейсбуці 23 серпня.

За словами очільниці МОЗ, Дубінський, який згодом назвав свою заяву жартом, «не усвідомлює, що, навіть назвавши це «жартом», він не знімає з себе відповідальності за образу».

«Більше того, невизнання помилки свідчить про те, що сексизм – його усвідомлена позиція. Для людини, яка представлятиме інтереси народу України, це неприпустимо. Навіть у форматі жарту. Говорити такою мовою – це демонструвати низький рівень громадянської свідомості, принижувати свою власну гідність і знецінювати гідність своїх майбутніх колег», – написала Супрун.

Раніше Уляна Супрун подавала до суду на журналіста, ведучого програми «Гроші» на телеканалі «1+1» Олександра Дубінського про захист честі, гідності, ділової репутації.