янетуристичнийбренд: українки у соцмережах відповіли Зеленському

Президент України Володимир Зеленський під час відвідування кампусу стартапів Station F у Парижі 17 червня, серед іншого, заявив, що в Україні «дуже вродливі люди, особливо жінки», а також додав «це все є, і воно залишається нашим брендом».
У соціальних мережах це висловлювання отримало шквал критики, оскільки багато користувачів назвали такі заяви для президента європейської країни сексистськими.
«Завжди було уявлення у всіх у світі, що Україна – це, перш за все, сільське господарство, шахти, металурги, а туристи завжди казали, що в Україні дуже красиво, дуже смачно і дуже вродливі люди, особливо жінки. Так, це все є, і воно залишається нашим брендом. Але є й інші цифри, які говорять про те, що IT-індустрія, IT-технології та компанії дуже швидко розвиваються в Україні», – сказав Зеленський.
Одразу після такої заяви, у соціальних мережах розпочався флешмоб, де жінки висловлюють свою незгоду з ототожненням їх із туристичною принадою України.
Редактор та видавець Богдана Романцова пише: «Бути жінкою в Україні – це бути втомленою. Це боротися щодня за речі, які в інших є просто з народження».
Депутатка обласної ради Наталія Коваль пише: «Відсутність культури і поваги у словах Президента для мене – це ознака девіантної поведінки або інфантилізму. Коли перша особа держави дозволяє собі такі «жарти», необхідно бити на сполох».
Соціолог Галина Герасим констатує: «Я в цій країні, і в цьому світі не для того, щоб на мене дивились, як на привабливу деталь ландшафту»
Багато інших користувачок соціальних мереж також поділилися враженнями щодо вислову Володимира Зеленського.
Та траплялися позиції і на противагу. В соцмережах також можна натрапити на думки про те, що цей вислів президента України цілком може відтворювати дійсність або взагалі є вирваним із контексту.
Відразу ж ЗМІ почали згадувати виступ колишнього президента України Віктора Януковича у 2011 році, коли він сказав про те, як «почнуть роздягатися жінки – побачите таку красу».
«Для того, щоб включити Україну, я хочу сказати, достатньо того, щоб подивитися на неї своїми власними очима тоді, коли почнуть квітнути каштани в Києві. І коли почнеться тепло і в містах українських почнуть роздягатися жінки – побачите таку красу, це дуже чудово», – зазначив Янукович 28 січня 2011 року під час виступу на економічному форумі у Давосі.
Цю цитату Януковича експерти назвали проявом сексизму, тобто упередженого ставлення та дискримінації групи людей через їхню стать або гендерну ідентичність.
Ані Володимир Зеленський, ані його команда ще цього не коментували.
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