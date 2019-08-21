Близько 100 журналісток вимагають від Зеленського реакції на «сексистські» дії політиків

Близько 100 жінок, які працюють у медіапросторі, звернулися до президента України Володимира Зеленського та інших представників влади з вимогами відреагувати на дії окремих політиків, які вважають «сексистськими» та «образливими». Авторки звернення вважають недостатньою реакцію владної партії «Слуга народу» на висловлювання обраного народного депутата від цієї політичної сили Максима Бужанського щодо журналістки видання НВ Ольги Духнич.

«Сексистські чи інші образливі висловлювання на адресу журналісток і журналістів уже неодноразово звучали від політиків. Такими, зокрема, були: «дорогенька моя» – звернення Петра Порошенка до журналістки «Детектор Медіа» Марини Баранівської, «хлопчиком» назвав чинний президент Володимир Зеленський журналіста програми «Схеми» Михайла Ткача, голова офісу президента України Андрій Богдан вирішив обійняти журналістку Радіо Свобода (Власту Лазур – ред.), коли вона ставила йому запитання. Ці та схожі висловлювання й дії неприпустимі, оскільки вони принижують честь професії й людську гідність», – ідеться у зверненні.

Підписантки вимагають «розробити і впровадити етичний кодекс, який би забороняв сексизм та передбачав відповідальність» представників влади, «розробити і впровадити рекомендації щодо боротьби з сексизмом… і забезпечити належні ресурси для таких заходів», «Верховній Раді України запровадити законодавство, що забороняє сексизм у ЗМІ й заохочує моніторинг і виконання таких заходів», а також «забезпечити навчання народних депутатів та депутаток із базового курсу з прав людини і свобод».

Під час інтерв’ю з лідером «Слуги народу» Дмитром Разумковим Духнич сказала, що Бужанський «ностальгує за СРСР і часами Віктора Януковича».

У відповідь Бужанський назвав Духнич «тупою вівцею з одіозного ЗМІ». Журналістка, своєю чергою, написала, що «відповідати панові Бужанському – це як спроба з’ясувати стосунки з голубом, який напаскудив вам на рукав пальта», і закликала майбутнього народного депутата вибачитися перед її виданням.

Блогер Максим Бужанський балотувався в народні депутати від «Слуги народу» у 25-му окрузі в Дніпрі. Він відомий, зокрема, негативним ставленням до подій Євромайдану.