«Тупа вівця» Бужанського та інші нападки політиків на журналістів

Черговий медіа-скандал вибухнув довкола президентської партії «Слуга народу». Майбутній депутат Максим Бужанський обізвав журналістку «тупою вівцею», бо йому не сподобалося її запитання. У партії попросили вибачення за соратника, але кажуть, що його поведінку можна зрозуміти. Натомість, у журналістській спільноті обурилися і висловлюваннями майбутнього депутата, і «неоднозначними» вибаченнями його колег, а також заявили про наступ на свободу слова.

Зневажливі, фамільярдні і сексистські висловлювання на адресу журналістів від політиків лунали і раніше. Радіо Свобода вирішило зібрати найгучніші нападки державних мужів на представників ЗМІ.

«Тупа вівця» – Бужанський

Блогер і телеведучий із Дніпра Максим Бужанський ще не став народним депутатом, а вже поповнив свою політичну біографію скандальною витівкою. Днями майбутній народний обранець від «Слуги народу» обізвав журналістку видання «Новое время» Ольгу Духнич «тупою вівцею з одіозного ЗМІ». Так він відреагував на інтерв’ю з Дмитром Разумковим, у якого журналістка запитала: готовий він розділити репутацію з партією, зокрема, з Бужанським, котрий нібито ностальгує за СРСР і часами Віктора Януковича.

Коментуючи ситуацію, Ольга Духнич зазначила, що «відповідати панові Бужанському – це як спроба з’ясувати стосунки з голубом, який напаскудив вам на рукав пальта». Пізніше вона повідомила, що перед нею вибачився лідер «Слуги народу» Дмитро Разумков. У партії висловлювання Бужанського назвали «надмірними і неетичними», але реакцію на «оціночні судження» журналістки «достатньо зрозумілою».

Така поведінка майбутнього депутата з президентської партії може обурювати, але не дивувати. Раніше голова Офісу президента Андрій Богдан уже висловлював ставлення «Зе-команди» до ЗМІ, він сказав, що «Слузі народу» для спілкування із суспільством журналісти не потрібні. При цьому він дозволив собі обійняти журналістку Радіо Свобода, нібито, щоб вона не спіткнулася і не впала, коли буде «бігти» за ним.

«Де цей хлопчик?» – Зеленський

Вдавався до таких форм спілкування із медійниками і президент Володимир Зеленський. ​Ще під час виборчих перегонів на незручні запитання про бізнес у Росії він реагував доволі нервово.

«Я вам нічого не винен!» – відповідав він журналісту програми «Схеми: корупція в деталях» Максиму Савчуку.

Пізніше вже президент Володимир Зеленський звернувся до іншого журналіста програми «Схеми» Михайла Ткача, назвавши його «хлопчиком»:

– Де цей хлопчик? – запитав Зеленський.

– Я журналіст, а не хлопчик, – відповів Михайло Ткач.

– А журналіст що, не може бути хлопцем?

– Хлопцем може. Хлопчиком – ні.

– Ну добре. Як до вас звертатися?

– Михайло мене звати, Володимире Олександровичу.

«На х** пішов бігом» – Барна

У жовтні минулого року в кулуарах Верховної Ради депутат від «БПП» Олег Барна обматюкав журналіста програми «Гроші» «1+1». Ігор Колтунов поцікавився у депутата, чому він кнопкодавить. У відповідь Барна нецензурно вказав йому напрям, у якому тому треба йти зі своїми запитаннями:

– Пане Олеже, вам не соромно кнопкодавити? Я бачив, як ви кнопкодавили. Чому ви так вчинили?» – запитав журналіст.

– Якого хріна ти до мене підійшов? На х** пішов бігом. Ти що нетрадиційної орієнтації? З квітами ходиш. Чого чіпаєшся? – відповів Барна.

На регламентному комітеті Барні зробили зауваження про неприпустимість такої поведінки в стінах парламенту. Депутат перепросив за лайку у виборців, спілки журналістів і депутатів, але не вибачився перед журналістом.

Тоді ще актор Володимир Зеленський відреагував на інцидент флешмобом у мережі #ідітьусраку. Так він звернувся до всіх депутатів і закликав українців залишати такі ж послання.

«Я думаю, що в особі цього журналіста він (Барна – ред.) послав на три літери всіх представників медіа», – обурювався Зеленський. До слова, подібних жорстких заяв стосовно поведінки Максима Бужанського із вуст президента ще не прозвучало.

«Дорогенька моя» – Порошенко

У 2018 році журналістка «Детектор медіа» Марина Баранівська запитала президента Петра Порошенка: як це – бути олігархом, коли в країні багато бідних.

У відповідь президент почав перелічувати свої досягнення й запросив журналістку провести з ним один день, аби вона змінила свою думку, звернувшись до неї «дорогенька»: «Проїдьте, будь ласка, подивіться… Ключова позиція, дорогенька моя, ми маємо змінити з вами країну».

Таке звертання представниці медіасфери оцінили як зухвале і сексистське. Своє обурення вони продемонстрували у флешмобі #ятобінедорогенька.

«Освободи девочку» – Аваков

«Освободи девочку» – з такими словами звернувся до охорони міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, коли журналістка «Громадського телебачення» Вікторія Рощина намагалася поставити йому питання.

Кореспондентка запитувала про колишніх «беркутівців», які залишилися в лавах поліції. Аваков відмовився відповідати, наголосивши, що «буде робити те, що потрібно йому».

«Чатуєш, як дівиця свого невірного чоловіка» – Коломойський

Найбільш брутальним спілкуванням із журналістами відрізнився олігарх Ігор Коломойський. У 2015 році він облаяв журналіста Радіо Свобода Сергія Андрушка.

Інцидент стався у 2015 році і пов’язаний зі зміною керівника «Укртранснафти». Журналіст запитав Коломойського, що голова Дніпропетровської облдержадміністрації робить вночі в офісі державного підприємства.

«З тобою хоче побачитись. Іншої можливості нема, як тебе побачити. Твоє обличчя. Радіо Свободи. А чого ти не питаєш, як рейдерське захоплення в «Укртранснафті» відбулося? І російські диверсанти сюди потрапили? Чого ти про це не питаєш? Чи тобі, б***ь, Коломойського треба побачити? Ми звільняли будівлю від російських диверсантів, які захопили. А ти зі своєю «Свободою» сидиш тут, б***ь, і чатуєш, як дівиця свого невірного чоловіка» – відповів Коломойський, який був у супроводі озброєних людей.

«Ти ж Радіо Свобода, поламала Радянський Союз, повалила більшовиків. За ОУН-УПА завжди декларував, а ти за паспортами тут чергуєш? Або чому ти чергуєш? Де твій п*****с цей Лещенко? Ну покажеш ти це по своєму телевізору або по своєму інтернету? Алло, гараж? Їду до президента з ось цими писульками і папірцями», – продовжив голова Дніпропетровської ОДА.

За це Коломойський отримав догану, втім вибачатися перед журналістом відмовився, хоч визнав, що таке спілкування для чиновника є неприпустимим.

«Я вам не заздрю» – Янукович

Серед безлічі мемів, які подарував українцям під час своїх пресконференцій четвертий президент України Віктор Янукович щодо його ставлення до журналістів, найбільше пригадують його відповідь у 2011 році журналісту Мустафі Найєму.

«Я вам хочу сказати, що я вам не заздрю... Ми з вами один одного добре знаємо і розуміємо... Інше додумаєте самі», – так відповів Янукович на запитання журналіста: чому в країні економічна ситуація гіршає в той час, коли матеріальний стан родини Януковича покращується.

Потім прес-секретар Януковича написала відкритий лист Мустафі Найєму, зазначивши, що президент апелював до специфіки роботи журналіста і виразив свою людську позицію.

«Брудні антисловацькі повії» – Роберт Фіцо

Не бракує подібних інцидентів і за кордоном. У 2016 році прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо обізвав місцевих репортерів «антисловацькими повіями», коли вони запитали його щодо звинувачення уряду в розтраті коштів. Тоді словацький уряд підозрювали у корупційних діях під час головування Словаччини в Раді Євросоюзу.

«Я нічого не маю проти того, що ви полюєте за нами, – сказав він їм. – Однак, ви не інформуєте громадськість, а боретеся з цим урядом. Дехто з вас – брудні антисловацькі повії», – наголосив він.

Також чиновник вдавався до інших образ представників ЗМІ, порівнюючи їх із «гієнами» та «зміями».

Роберт Фіцо подав у відставку після масових протестів у країні через вбивство журналіста-розслідувача.

«Брутальна і жахлива людина» – Дональд Трамп

Непрості відносини із журналістами складаються у президента США Дональда Трампа. У 2018 році у відповідь на гострі запитання журналіста CNN Джима Акости про мігрантів і можливе російське втручання у вибори в США, президент Дональд Трамп назвав це «фальшивкою», а самого журналіста «брутальною і жахливою людиною».

«CNN має бути соромно за те, що ви у них працюєте», – заявив Трамп.

Білий дім навіть позбавив журналіста CNN акредитації, звинувативши його в неналежній поведінці на пресконференції. Потім акредитацію повернули, але змінили правила для ЗМІ.