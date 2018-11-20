Білий дім повернув акредитацію Акості

Білий дім повернув акредитацію журналісту телеканала СNN Джиму Акості, але змінила правила для ЗМІ.

У СNN зазначили, що тепер необхідності у їхньому позові до президента Дональда Трампа та його адміністрації немає необхідності.

У листі, який отримав Акоста від прес-секретаря президента Сари Сандерс та директора Білого дому по комунікаціям Біла Шайна, повідомляється, що журналіст не дотримався «базових» правил поведінки під час прес-конференції президента. У ньому також викладені нові норми. Наприклад, тепер кожен журналіст зможе задавати лише одне питання, а наступні будуть можливі лише з дозволу Трампа або представників його адміністрації.

Адміністрація США зупинила чинність акредитації Акости 8 листопада після його словесної сварки з Трампом під час прес-конференції. Тоді речниця Білого дому Сейра Сандерз звинуватила кореспондента в тому, що він «розпустив руки» щодо молодої жінки, практикантки Білого дому, яка на вказівку речниці намагалася забрати в репортера мікрофон.

Акоста написав у відповідь у твітері, що це звинувачення – «брехня».

16 листопада суд постановив, що Білий дім має негайно поновити акредитацію кореспондента.

Більше цікавих новин, які не потрапили на сайт, – у Telegram-каналі Радіо Свобода. Долучайтеся!