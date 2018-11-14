У адміністрації Трампа назвали безпідставним позов CNN

У міністерстві юстиції США вважають безпідставним позов телеканалу CNN щодо позбавлення акредитації Білим домом їхнього репортера Джима Акости.

«Президент (Дональд Трамп, – ред.) та Білий дім у однаковій мірі володіють широкою свободою дій для регулювання доступу до Білого дому для журналістів (та інших представників суспільства)", – зазначили у Мін’юсті.

У заяві ідеться, що керівництво Білого дому може визначати, яких журналістів допускати на прес-конференції.

Білий дім позбавив акредитації журналіста CNN Джима Акосту, звинувативши його в неналежній поведінці на прес-конференції президента Дональда Трампа 7 листопада. Речниця Трампа Сара Сандерс стверджувала, що Акоста не давав іншим журналістам ставити запитання, не віддаючи співробітниці Білого дому мікрофон і застосовуючи при цьому фізичну силу.

На записі з прес-конференції видно, що репортер CNN справді не віддавав співробітниці Білого дому мікрофон, проте фізично її не торкався. Інцидент стався після серії гострих питань, які Акоста поставив президенту Трампу.

Пізніше телеканал CNN подав до суду скаргу на адміністрацію президента США Дональда Трампа, вимагаючи повернути акредитацію журналісту.

Це не перший випадок конфронтації між Трампом і Акостою. На прес-конференції на початку 2017 року, ще до вступу на посаду, президент відмовився відповідати на питання репортера CNN, заявивши, що цей телеканал поширює «фальшиві новини».

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