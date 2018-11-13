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13 Листопад 2018, Київ 20:06
Новини | Міжнародні

CNN подає до суду на Трампа через позбавлення акредитації репортера

Журналіст CNN Джим Акоста, співробітниця Білого дому і президент США Дональд Трамп, 7 листопада 2018 року

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Телеканал CNN подав до суду скаргу на адміністрацію президента США Дональда Трампа, вимагаючи повернути акредитацію до Білого дому своєму кореспонденту Джиму Акості. Про це повідомляється на сайті телеканалу.

Редакція вважає, що у Білому домі порушили першу поправку конституції США про право на свободу преси.

У CNN вважають, що якщо суд залишить дії адміністрації Трампа у силі, це створить небезбечний прецедент.

Окрім Трампа, телеканал позивається до глави апарату Білого дому Джона Келлі, прес-секретаря Сари Сандерс, заступника керівника штабу з комунікацій Білла Шина, директора Секретної служби Джозефа Клансі і офіцера цього відомства Джона Доу.
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Білий дім позбавив акредитації журналіста CNN Джима Акосту, звинувативши його в неналежній поведінці на прес-конференції президента Дональда Трампа 7 листопада. Речниця Трампа Сара Сандерс стверджувала, що Акоста не давав іншим журналістам ставити запитання, не віддаючи співробітниці Білого дому мікрофон і застосовуючи при цьому фізичну силу.

На записі з прес-конференції видно, що репортер CNN справді не віддавав співробітниці Білого дому мікрофон, проте фізично її не торкався. Інцидент стався після серії гострих питань, які Акоста поставив президенту Трампу.

Це не перший випадок конфронтації між Трампом і Акостою. На прес-конференції на початку 2017 року, ще до вступу на посаду, президент відмовився відповідати на питання репортера CNN, заявивши, що цей телеканал поширює «фальшиві новини».

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