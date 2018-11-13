В. о. міністра юстиції США з’ясує, чи може наглядати за розслідуванням Мюллера

Виконувач обов’язків міністра юстиції США Метью Вітакер проведе консультації з приводу своїх повноважень із високопосадовцями з питань етики, повідомило міністерство юстиції США пізно ввечері 12 листопада. Темою обговорення стане те, чи вимагає від чиновника відмови від контролю за діями команди спецпрокурора Роберта Мюллера попередня критика Вітакером розслідування втручання Росії у вибори 2016 року.

За словами речниці міністерства юстиції Керрі Купец, Вітакер «повністю налаштований на дотримання всіх відповідних процедур».

Президент США Дональд Трамп призначив Метью Вітакера виконувачем обов’язків міністра юстиції минулого тижня після того, як звільнив Джеффа Сешнса. Трамп неодноразово критикував Сешнса за його самоусунення від контролю «російського розслідування», яке Трамп називає «полюванням на відьом».

Розслідування Мюллера спричинило порушення кримінальних справ проти десятків людей, включно з колишнім головою виборчої кампанії Трампа Полом Манафортом та колишнім радником Трампа з питань національної безпеки Майклом Флінном.

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