Білий дім позбавив акредитації репортера CNN

Білий дім позбавив акредитації журналіста CNN Джима Акосту, звинувативши його в неналежній поведінці на прес-конференції президента Дональда Трампа 7 листопада.

У заяві речниці Трампа Сари Сандерс ідеться, що Акоста не давав іншим журналістам ставити запитання, не віддаючи співробітниці Білого дому мікрофон і застосовуючи при цьому фізичну силу.

Сам Акоста опублікував у мережі Twitter відео, на якому співробітники охорони Білого дому просять його повернути перепустку.

На записі з прес-конференції видно, що репортер CNN справді не віддавав співробітниці Білого дому мікрофон, проте фізично її не торкався.

Інцидент стався після серії гострих питань, які Акоста поставив президенту Трампу. Він, зокрема, поцікавився, чому той в передвиборних промовах називав мігрантів «загарбниками», і питав, чи не побоюється він розслідування імовірних зв’язків команди Трампа з Росією. Президент у відповідь назвав його «брутальною і жахливою людиною».

Це не перший випадок конфронтації між Трампом і Акостою. На прес-конференції на початку 2017 року, ще до вступу на посаду, президент відмовився відповідати на питання репортера CNN, заявивши, що цей телеканал поширює «фальшиві новини».

Керівництво CNN засудило дії президента і висловило повну підтримку своєму журналісту.

Прес-конференція Трампа була присвячена підсумкам виборів до Конгресу, в результаті яких демократи отримали контроль над Палатою представників, а республіканці зберегли більшість у Сенаті.

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