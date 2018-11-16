Білий дім США має поновити акредитацію кореспондента «Сі-ен-ен» – суд

Суд у США постановив, що Білий дім має негайно поновити акредитацію кореспондента телемережі «Сі-ен-ен» Джима Акости, головного кореспондента цього засобу інформації в Білому домі. Як ухвалив суддя Тімоті Келлі, йдеться про тимчасовий запобіжний захід у процесі розгляду позову телемережі.

«Сі-ен-ен» позивається до адміністрації президента Дональда Трампа, заявляючи, що скасування перепустки кореспондента до Білого дому порушило конституційну гарантію свободи слова. Цей позов підтримала широка коаліція провідних засобів інформації США, включно й із «Фокс ньюз», де прихильно ставляться до президента.

Суддю Келлі призначив на посаду сам Трамп.

Адміністрація США зупинила чинність акредитації Акости 8 листопада після його словесної сварки з Трампом під час прес-конференції. Тоді речниця Білого дому Сейра Сандерз звинуватила кореспондента в тому, що він «розпустив руки» щодо молодої жінки, практикантки Білого дому, яка на вказівку речниці намагалася забрати в репортера мікрофон.

Акоста написав у відповідь у твітері, що це звинувачення – «брехня».