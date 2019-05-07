Супрун подала до суду на журналіста Дубінського через поширення недостовірної інформації

Виконувач обов’язків міністра охорони здоров’я Уляна Супрун подала до суду на журналіста, ведучого програми «Гроші» на телеканалі «1+1» Олександра Дубінського про захист честі, гідності, ділової репутації.

«Минулого тижня мене звинуватили в тому, що «під виглядом реформ» я займаюся розкраданням і відмиванням бюджетних коштів. Автор цих матеріалів Олександр Дубінський. Особа, яка не здатна надати доказів стосовно своїх же звинувачень, але не соромиться ними розкидатись. І робить це майже індустріальними темпами. Тому його матеріали схильні вважати замовними… Щойно зареєстрували позовну заяву про захист честі, гідності, ділової репутації та спростування недостовірної інформації в Солом’янському суді», – повідомила Супрун на сторінці у Facebook.

Вона зазначила, що у матеріалах журналіст щодо неї та Міністерства охорони здоров’я «видає свої судження за факти або створює навколо реальних подій брехливий контекст».

Сам журналіст Олександр Дубінський наразі не коментував заяву Уляни Супрун щодо позову на нього.

2 і 3 травня на сайті dubinsky.pro журналіста, ведучого телеканалу «1+1» Олександра Дубінського з’явилася інформація про запровадження плати за розміщення електронних записів на сайті МОЗ про проходження медичного огляду, а також про бюджетні кошти на підвищення кваліфікації медпрацівників, які нібито було спрямовано на проект, реалізований громадською організацією «Захист патріотів». У МОЗ назвали ці повідомлення неправдивими.

У лютому Олександр Дубінський поширив у соцмережах інформацію, що нібито програма журналістських розслідувань «Схеми: корупція в деталях» (спільний проект Радіо Свобода та телеканалу «UA: Перший») залучена в інформаційну кампанію проти Володимира Зеленського, нібито ініційовану Адміністрацією президента Петра Порошенка. Втім Дубінський так і не зміг підтвердити свої звинувачення на адресу програми.