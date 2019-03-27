Україна починає співпрацю зі Швейцарією у сфері розвитку медичної освіти – МОЗ

Україна починає співпрацю зі Швейцарією у сфері розвитку медичної освіти, повідомило Міністерство охорони здоров’я України. 25 березня МОЗ та Швейцарська агенція розвитку та співробітництва підписали меморандум про співпрацю на 10 років.

«Лікарі первинної ланки та медсестри – це один з основних пріоритетів для трансформації охорони здоров’я. Нам важлива ваша підтримка, а проект, розрахований на 10 років, допоможе здійснити послідовні та інституційні зміни. Це не лише підвищить якість надання первинної допомоги, а й позитивно вплине на стосунки пацієнта та лікаря», – заявила в.о. міністра Уляна Супрун.

У відомстві зазначили, що співпраця розпочнеться з посилення інституційної спроможності українських закладів вищої освіти. У відібраних шістьох закладах впродовж двох років відкриватимуться та оснащуватимуться симуляційні центри, щоб студенти могли опановувати базові клінічні навички в сімейній медицині.

До переліку відібраних закладів потрапили Буковинський державний медичний університет, Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського, Харківський національний медичний університет, Львівський інститут медсестринства та лабораторної медицини ім.Андрея Крупинського, Житомирський медичний інститут та Рівненська медична академія.

Також підтримка надаватиметься «у посиленні академічної доброчесності, розвитку найкращих практик у навчанні, клінічній практиці та в розбудові дослідницьких спроможностей закладів освіти».