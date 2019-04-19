Дубінський просить суд заборонити Порошенку, Райніну та Кононенку залишати Україну після виборів

Окружний адміністративний суд повідомляє, що отримав позов від ведучого «1+1» Олександра Дубінського до Національної поліції, Служби безпеки України та Державної прикордонної служби.

За заявою суду, позивач вимагає визнати протиправною «бездіяльність» цих відомств щодо захисту національної безпеки України. Треті особи в позові – президенти України Петро Порошенко, голова Адміністрації президента України Ігор Райнін, народний депутат Ігор Кононенко.

«Позивач просить суд заборонити високопосадовцям та політикам виїжджати за кордон протягом одного року після проведення парламентських та президентських виборів. Серед інших вимог позову – визнання протиправною бездіяльність Нацполіції та СБУ щодо не вчинення профілактичних дій із запобігання корупції та посягань на економічну безпеку держави з боку вищевказаних осіб», – йдеться в повідомленні.

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В Окружному суді також нагадали, що зі схожим позовом 17 квітня до нього звернувся колишній народний депутат Давид Жванія. Він просив суд заборонити Порошенку, голові Верховної Ради Андрію Парубію а також, поміж інших, суддям Верховного суду залишати Україну протягом року після проведення президентських і парламентських виборів.

Втім, сам Жванія згодом заявив у коментарі «Українській правді», що не подавав такого позову. В Окружному адміністративному суді у відповідь наполягають на тому, що позов є, але Жванія має право його відкликати, якщо вважає, що не звертався до суду.