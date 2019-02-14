Ведучий «1+1» Дубінський не зміг підкріпити фактами свої закиди в замовності на адресу «Схем»

Ведучий програми «Гроші» на телеканалі «1+1» Олександр Дубінський не зміг підтвердити свої звинувачення на адресу програми журналістських розслідувань «Схеми: корупція в деталях» (спільний проект Радіо Свобода та телеканалу «UA: Перший») у замовності.

Напередодні, 13 лютого, Дубинський поширив на своїх сторінках у соцмережах інформацію, що не відповідає дійсності – нібито програма «Схеми» залучена в інформаційну кампанію проти Володимира Зеленського, нібито ініційовану Адміністрацією президента Порошенка.



«Надаю всім бажаючим можливість ознайомитися зі скрінами та аудіофайлами з переписки депутата БПП Черненка з помічником президента Порошенка. У переписці обговорюється долучення до дискредитації Зеленського програми «Схеми» Радіо Свобода», – написав у своєму пості у фейсбуці Олександр Дубінський.

Оскільки на опублікованих Дубінським скрінах програма «Схеми» не згадується взагалі, журналіст Максим Савчук звернувся до автора допису за роз’ясненнями – і запропонував Олександру Дубінському надати докази своїх обвинувачень або вибачитися. У відповіді Савчуку Дубінський так і не пояснив, на чому грунтувалося його припущення щодо причетності «Схем» до замовних інформаційних кампаній. Натомість ведучий «Грошей» запропонував подивитися свій черговий відеоблог на іншу тему.

​У дописі Дубінський посилається на нібито отримані ним на дані переписки та запису перемовин депутата БПП Олександра Черненка з нібито помічником Порошенка, ім’я якого не згадується. Згодом, в ефірі Радіо Свобода Олександр Черненко підтвердив справжність аудіозаписів – але зазначив, що вони зманіпульовані. А переписку назвав «фейком».

Головний редактор київського бюро Радіо Свобода Інна Кузнєцова підтвердила, що на інформаційний ефір були запрошені представники Комітету виборців України, «щоб обговорити закиди на адресу Зеленського», і відкинула звинувачення у заангажованості.

Дописи Олександра Дубінського з’явилися після заяви Комітету виборців України про те, що показ відеофільму «Слуга народу-3» під час виборчого процесу має розглядатися як передвиборна агітація на користь кандидата в президенти України Володимира Зеленського і має бути оплачений із його виборчого фонду.

«Схеми: корупція в деталях» – програма журналістських розслідувань, що викриває високопосадову корупцію. Це спільний проект Радіо Свобода та телеканалу «UA:Перший». Її автор, головний редактор і ведуча – Наталія Седлецька.



Вона заснувала цей проект влітку 2014 року. З того часу «Схеми: корупція в деталях» щотижня виходить в ефір на «UA:Перший» та 24-му каналі. Вісім журналістів-розслідувачівна чолі з Наталкою Седлецькою висвітлюють корупційні зловживання посадових осіб держави, через що зазнають переслідувань і тиску.

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