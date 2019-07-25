На зустріч Зеленського з майбутніми депутатами від «Слуги народу» прийшов очільник СБУ з «пустими папочками»

На зустрічі президента України Володимира Зеленського із майбутніми народними депутатами від його партії «Слуга народу» був присутній виконувач обов’язків голови СБУ Іван Баканов. За словами учасників цієї зустрічі, він приніс до Офісу президента пусті папки – «про всяк випадок». Про це повідомляють журналісти програми «Схеми: корупція в деталях» (спільний проект Радіо Свобода і телеканалу «UA:Перший»).

Першим про папки очільника СБУ згадав Олександр Ткаченко – гендиректор «1+1» та кандидат під номером 9 партії «Слуга народу», який проходить за її списками до нового парламенту.

​«У папочках були біографії кандидатів. Просто спокус дуже багато», – пояснив він.

Його слова підтвердив і інший учасник зустрічі з президентом – адвокат і 48-й номер у списку «Слуги народа» Олександр Качура. Він додав, що на зустрічі з президентом їм нагадали про рівність усіх перед законом.

«Нас було попереджено, що відповідальність буде незалежно від партійної приналежності – закон один для всіх», – зазначив він.

Дмитро Наталуха, 14-й номер в списку «Слуги народу» пригадав також настанови до майбутніх депутатів від Володимира Зеленського, який закликав їх «не красти, не йти на компроміси із совістю, ні з будь чим іншим...».

Також, за словами №17 пропрезидентської партії Андрія Геруса, «президент сказав, що треба швидко проводити реформи в інтересах усього суспільства, щоб реформи могли швидко змінити країну і кожен міг це відчути, щоб через рік мали іншу країну».

​Як повідомили майбутні парламентарі, з якими вдалося поспілкуватися журналістам, зустріч була призначена на 12:00 25 липня в Офісі президента. Утім, перші партійці почали збиратися ще з 9-ї ранку – за три години до анонсованого початку.



Окрім уже згаданих осіб, які були присутніми на зустрічі з головою держави, «Схеми» також помітили прохідні номери зі списку партії та кандидатів, які перемогли на мажоритарних округах. Серед них:

Лідер президентської партії «Слуга народу» Дмитро Разумков;

№3 у списку президентської партії Ірина Венедиктова;

№24 в її списку Сергій Кальченко – адвокат, який допоміг російському акторові Федору Добронравову скасувати заборону на в’їзд в Україну;

Олександр Скічко – український телеведучий, який балотувався від партії Зеленського по 197 окрузі на Черкащині і переміг;

Олександр Дубінський – відеоблогер і кандидат від «Слуги народу», який переміг на 94 окрузі, обійшовши соратника експрезидента Петра Порошенка і самовисуванця Ігоря Кононенка;

Сергій Швець – який здобув перемогу для «Слуги народу» на 214 окрузі в Києві;

Сергій Нагорняк – мажоритарник від партії Зеленського, який переміг на 199 окрузі на Черкащині;

Дмитро Нальотов – мажоритарник від «Слуги народу», який на 144 окрузі переміг колишнього народного депутата Сергія Капліна та ексміськголову Полтави Олександра Мамая.

За даними Української правди, на зустрічі також були присутні голова офісу президента Андрій Богдан і перший помічник голови держави Сергій Шефір.

Станом на цей час, ЦВК уже опрацювала 99,93% протоколів на дострокових парламентських виборах, що відбулися 21 липня.

Згідно з цими даними, «Слуга народу» набирає 43,16% голосів, «Опозиційна платформа – За життя» – 13,04%, «Батьківщина» – 8,18%, «Європейська солідарність» – 8,10%, «Голос» – 5,83%.

Усі інші партії набирають менше ніж 5%, необхідних для потрапляння до парламенту.

Явка виборців, за даними ЦВК, склала 49,84%. Це найнижча активність виборців на парламентських виборах в Україні.