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25 Липень 2019, Київ 10:16
Новини | Політика

ЦВК залишилося опрацювати 0,15% протоколів виборів до Ради

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Центральна виборча комісія України опрацювала 99,85% протоколів на дострокових парламентських виборах, що відбулися 21 липня.

Згідно з цими даними, «Слуга народу» набирає 43,17% голосів, «Опозиційна платформа – За життя» – 13,03%, «Батьківщина» – 8,18%, «Європейська солідарність» – 8,1%, «Голос» – 5,82%.

Усі інші партії набирають менше ніж 5%, необхідних для потрапляння до парламенту.

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Явка виборців, за даними ЦВК, склала 49,84%. Це найнижча активність виборців на парламентських виборах в Україні.

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