Він буде виконувати те, що йому скажуть на Банковій – Щербина про нового прем’єра

Гості програми «Ваша Свобода»: Володимир Воля, політичний експерт; Сергій Щербина, головний редактор «РБК-Україна»

Верховна Рада IX скликання розпочала свою роботу. Від депутатів очікують вже зараз вирішення досить серйозних проблем, ухвалення кадрових питань, насамперед призначення керівництва парламенту, формування уряду, призначення голови СБУ, генпрокурора. Також можливе голосування за зняття депутатської недоторканності.

Віталій Портников: Панове, перші години пройшли, так би мовити, непомітно. Які ваші враження від перших годин роботи Верховної Ради ІХ скликання?

Все якось сіро, не яскраво, рутинно відбувається

​Володимир Воля: Про непомітність – може, і ця Рада так непомітно, швидко пройде. Чогось яскравого я не побачив. Президент зареєстрував постанову про подання Олексія Гончарука на посаду прем’єр-міністра. Бачимо формальні погоджені речі. Інтриги якоїсь не буде. Це, радше, рутинний нецікавий розгляд. Тримали інтригу, як той ілюзіоніст: кого ж будуть пропонувати на посаду прем’єр-міністра? Спочатку говорили: чотири. І ми сиділи і дивилися ось ці чотири «циліндри», перед якими фокусник, звідкіля він витягне чи кого за вуха витягне. Потім два. Можна було це і сказати, щоб люди могли оцінити заздалегідь. Вийшло так, щоб замість чогось яскравого все якось сіро, не яскраво, рутинно відбувається.

Швидко серіал «Слуга народу» перетвориться на реаліті-шоу «Ворог народу» десь після нового року

Щодо усіх цих намірів мені здається, що щось там починає відбуватися не так, як хотілося. Говорили, що будуть працювати і так, і так, і так, а на ранок побачили, що графіки вже змінюються впродовж дня. Не буде сидіння до ночі 100 законопроектів у перший день. Тобто цей ілюзіонізм, створення якоїсь штучної реальності обертається тим, що за всіма цими красивими розмовами і картинками скучна реальність.

Щодо скучної реальності, то це про сьогоднішній день. Якщо говорити взагалі про те, що нас очікує, то швидко серіал «Слуга народу» перетвориться на реаліті-шоу «Ворог народу», десь після Нового року. Зараз є декілька моментів, які обіцяють цікаві, драматичні події. По-перше, це той склад більшості, яка сама з себе створила коаліцію сьогодні. Там багато різних груп впливу, є свої «вазмутітєлі спакойствія».

Зеленський хоче призначати директора НАБУ і директора ДБР

​Сергій Щербина: Мені колеги скинули свіжий проект закону «Про внесення змін до статті 106 Конституції України», внесений Володимиром Зеленським, який стосується закріплення повноважень президента України утворювати незалежні регуляторні органи, НАБУ, призначати на посади і звільняти з посад директора НАБУ й директора Державного бюро розслідувань. Виходячи з назви, можемо припускати, що Зеленський хоче призначати директора НАБУ і директора ДБР, рішення президента, я так розумію, створювати НКРЄ, комісію, яка займається регулюванням тарифів і всього іншого, одноосібно. Ця реальність зовсім не скучна.

Якщо все це почне втілюватися в життя, ми отримаємо таку собі вертикальну вертикаль. Ми отримаємо центр влади. І за фактом вже починаємо з вами жити в президентській республіці. Це президентський проект змін до Конституції. Буде можливо звільнити голову НАБУ, буде можливо звільнити голову ДБР, що дуже важко за тим законодавством, яке було ухвалене на вимогу наших західних партнерів. Тепер це стане можливим. Я допускаю, що плюс 50 голосів за це може знайтися.

– Панове, а чи стане Олексій Гончарук самостійним гравцем, коли з’явиться в кабінеті прем’єр-міністра?

Поки що я це бачу так, що це слухняний уряд, слухняний прем’єр-міністр, загалом слухняна більшість з однієї фракції

​Володимир Воля: Зараз він поки що виглядає як людина без якихось великих політичних амбіцій, людина, не схильна до якогось протистояння, характеризують його як виконавця, що бере все «під піддашок», без якихось сперечань. По перших порах він, може, таким і буде. Але людина, яка є виконавець, з часом може перестати бути виконавцем, як набереться досвіду і отримає певний реальний особистий вплив на людей та створить власну механіку всередині влади.

По-друге, якщо ж людина здатна виконувати тільки чиїсь розпорядження, для неї може знайтися ще якийсь господар, і не один. Пишуть, що він з олігархами знайомий. Це тепер привід для олігархів «познайомитися» з прем’єр-міністром. І в самого прем’єр-міністра є привід «познайомитися» з олігархами.

Зараз вони довіряють Гончаруку, тому що він у багатьох питаннях фахівець набагато більший, аніж разом узяті Зеленський і Богдан

Поки що я це бачу так, що це слухняний уряд, слухняний прем’єр-міністр, загалом слухняна більшість з однієї фракції, яким поки що, можливо, відведена роль «цапа-відбувайла» – на них скинуть реформи, можливо, непопулярні, а якщо зроблять щось не так, то їх відправлять у відставку, так само, без зайвих сентиментів, як зробили з попередньою Радою. Уряд – технічний. Технічний – це значить, не шкода його відправити у відставку. Перекинули відповідальність.

Зараз вони довіряють Гончаруку, тому що він у багатьох питаннях фахівець набагато більший, аніж разом узяті Зеленський і Богдан. Вони дослухаються до нього. До кого вони ще дослухаються? До Данилюка? Але Данилюк може бути під підозрою, що він у зв’язках з кимось і влади хоче. Аваков корисний для Зеленського, щоб не запитували у самого Зеленського про Гандзюк, про Шеремета і багато інших. За Аваковим ховаються від відповідальності.

Фракція, наскільки мені відомо, не погоджувалася від початку на те, щоб Авакова залишити у кріслі міністра внутрішніх справ

​Сергій Щербина: Щодо Гончарука – у апостола Павла було написано про те, що «ні гаряче, ні холодне, тепле настільки, щоб подобатися усім». Це про Гончарука. Він дійсно усім подобається у команді президента. Він дійсно активно співпрацює з Богданом. До Богдана його начебто привів відомий бізнесмен Дмитро Дубілет. Він знайомий з Айварасом Абромавичусом, якому також сподобалася ця кандидатура. У команді Зеленського вже кілька місяців є консенсус щодо того, що Гончарук має бути прем’єр-міністром. Однак ця людина не має особистої політичної амбіції. Ця людина буде виконувати те, що їй скажуть на Банковій. І чомусь мені видається, що це на півроку.

Коли Володимира Борисовича (Гройсмана – ред.) призначали (я чув від багатьох джерел історію), коли засідало коло людей, які ухвалювали важливі рішення (там були різні цифри – «сімка», «дев’ятка»), то його покликали на це засідання. І перше питання, яке поставив Володимир Борисович: а де мої 30% у складі Кабміну, де моя квота? Було зрозуміло від початку, що він хоче впливати. Я не думаю, що таке запитання від Гончарука почув Володимир Зеленський.

Фракція, наскільки мені відомо, не погоджувалася від початку на те, щоб Авакова залишити у кріслі міністра внутрішніх справ. А потім вийшло на те, що Зеленський прийшов і сказав, що це під його відповідальність – Аваков має залишитися. І начебто Аваков буде включений у «пакет», у пакетне голосування за членів уряду, а не окремо.