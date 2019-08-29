Прем'єр від Зеленського: що відомо про Олексія Гончарука?

Чинний заступник голови Офісу президента України Олексій Гончарук зовсім скоро може пересісти у прем'єрське крісло. Фаворитом на цю посаду його називають ось уже як кілька тижнів поспіль (зокрема й олігарх Ігор Коломойський). І нині, за даними «Української правди», президент Зеленський нібито справді пропонуватиме Раді призначити саме Гончарука на цю посаду. Хто він – потенційний новий український прем'єр?

35-річний Олексій Гончарук родом з Чернігівщини. За освітою він правник.

За його плечима – робота юристом в інвестиційній компанії та всеукраїнській громадській організації, безуспішна спроба стати народним депутатом, а також досвід міністерського радника.

Останні 4 роки Гончарук очолював фінансований ЄС Офіс ефективного регулювання.

На Банкову потрапив навесні 2019-го. Нібито на запрошення нинішнього голови ОП Андрія Богдана.

В Офісі президента Гончарук відповідає за економічний напрямок. Супроводжує Зеленського під час робочих поїздок та допомагає йому підготуватися до них.

За час перебування на посаді Гончарук встиг втрапити і в скандал. Його називають причетним до звільнення в обхід встановленої процедури уповноваженої антимонопольного комітету. Сам він це заперечує.

На Банковій відзначають: у ОП Гончарук швидко «став своїм». Кажуть: дослухається до керівництва та не сперечається. Називають його «командним гравцем».

Схоже характеризують Гончарука і деякі ексколеги. Зазначають: він активний та ініціативний трудоголік, а ще – хороший організатор та управлінець.

Водночас дехто апелює: відсутність досвіду управління великими системами в бізнесі та держсекторі – його мінус.

Економічні погляди Гончарука називають ліберальними.

Сам він неодноразово наголошував: підтримує спрівробітництво з МВФ, відктриття ринку землі, розблокування приватизації та рівний доступ до природних ресурсів.

Політологи зазначають: як прем’єр Гончарук здатен отримати підтримку міжнародних партнерів України. Утім, додають: він навряд чи буде самостійним в ухваленні рішень. Принаймні в перший час.

Тривалий час у «Слузі народу» можливе призначення Гончарука прем’єром коментувати не поспішали. Сам він теж відмовляється це робити.

Однак 27 серпня депутатка Верховної Ради дев’ятого скликання від партії «Слуга народу» Ірина Верещук сказала: «Ми вважаємо єдиним кандидатом пана Гончарука. У нас була можливість поговорити з ним і поставити будь-які запитання».

Водночас, за даними «Української правди», Гончарук вже нібито мав кілька зустрічей з можливими кандидатами на посади в уряді.