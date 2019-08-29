Прем’єр-міністр представив депутатам склад уряду

Новообраний прем’єр-міністр України Олексій Гончарук представив депутатам склад Кабінету міністрів, який він просить затвердити. Глава уряду зачитав такі кандидатури з трибуни парламенту:

Дмитро Кулеба – віцепрем'єр-міністр України з питань європейської і євроатлантичної інтеграції;

Михайло Федоров – віцепрем'єр-міністр України – міністр цифрової трансформації;

Тимофій Милованов – міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства;

Дмитро Дубілет – міністр Кабінету міністрів України;

Денис Малюська – міністр юстиції;

Оксана Маркарова – міністр фінансів України;

Олексій Оржель – міністр енергетики та захисту довкілля України;

Владислав Криклій – міністр інфраструктури України;

Альона Бабак – міністр розвитку громад і територій України;

Ганна Новосад – міністр освіти і науки України;

Зоряна Скалецька – міністр охорони здоров’я України;

Володимир Бородянський – міністр культури, молоді та спорту України;

Юлія Соколовська – міністр соціальної політики України;

Арсен Аваков – міністр внутрішніх справ України;

Оксана Коляда – міністр у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України;​

«Прошу підтримати цю команду, я вірю, що з цією командою можна істотно покращити життя людей», – звернувся прем’єр-міністр до депутатів.

Раніше сьогодні Верховна Рада затвердила двох міністрів до нового уряду за квотою президента – міністра оборони Андрія Загороднюка та міністра закордонних справ Вадима Пристайка.

29 серпня відбувається перше засідання Верховної Ради дев’ятого скликання.