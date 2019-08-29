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29 Серпень 2019, Київ 22:26
Новини | Політика

Прем’єр-міністр представив депутатам склад уряду

Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук

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Новообраний прем’єр-міністр України Олексій Гончарук представив депутатам склад Кабінету міністрів, який він просить затвердити. Глава уряду зачитав такі кандидатури з трибуни парламенту:

  • Дмитро Кулеба – віцепрем'єр-міністр України з питань європейської і євроатлантичної інтеграції;
  • Михайло Федоров – віцепрем'єр-міністр України – міністр цифрової трансформації;
  • Тимофій Милованов – міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства;
  • Дмитро Дубілет – міністр Кабінету міністрів України;
  • Денис Малюська – міністр юстиції;
  • Оксана Маркарова – міністр фінансів України;
  • Олексій Оржель – міністр енергетики та захисту довкілля України;
  • Владислав Криклій – міністр інфраструктури України;
  • Альона Бабак – міністр розвитку громад і територій України;
  • Ганна Новосад – міністр освіти і науки України;
  • Зоряна Скалецька – міністр охорони здоров’я України;
  • Володимир Бородянський – міністр культури, молоді та спорту України;
  • Юлія Соколовська – міністр соціальної політики України;
  • Арсен Аваков – міністр внутрішніх справ України;
  • Оксана Коляда – міністр у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України;​

«Прошу підтримати цю команду, я вірю, що з цією командою можна істотно покращити життя людей», – звернувся прем’єр-міністр до депутатів.

Раніше сьогодні Верховна Рада затвердила двох міністрів до нового уряду за квотою президента – міністра оборони Андрія Загороднюка та міністра закордонних справ Вадима Пристайка.

29 серпня відбувається перше засідання Верховної Ради дев’ятого скликання.

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