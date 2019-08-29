Прем’єр-міністр представив депутатам склад уряду

Новообраний прем’єр-міністр України Олексій Гончарук представив депутатам склад Кабінету міністрів, який він просить затвердити. Глава уряду зачитав такі кандидатури з трибуни парламенту:
- Дмитро Кулеба – віцепрем'єр-міністр України з питань європейської і євроатлантичної інтеграції;
- Михайло Федоров – віцепрем'єр-міністр України – міністр цифрової трансформації;
- Тимофій Милованов – міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства;
- Дмитро Дубілет – міністр Кабінету міністрів України;
- Денис Малюська – міністр юстиції;
- Оксана Маркарова – міністр фінансів України;
- Олексій Оржель – міністр енергетики та захисту довкілля України;
- Владислав Криклій – міністр інфраструктури України;
- Альона Бабак – міністр розвитку громад і територій України;
- Ганна Новосад – міністр освіти і науки України;
- Зоряна Скалецька – міністр охорони здоров’я України;
- Володимир Бородянський – міністр культури, молоді та спорту України;
- Юлія Соколовська – міністр соціальної політики України;
- Арсен Аваков – міністр внутрішніх справ України;
- Оксана Коляда – міністр у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України;
«Прошу підтримати цю команду, я вірю, що з цією командою можна істотно покращити життя людей», – звернувся прем’єр-міністр до депутатів.
Раніше сьогодні Верховна Рада затвердила двох міністрів до нового уряду за квотою президента – міністра оборони Андрія Загороднюка та міністра закордонних справ Вадима Пристайка.
29 серпня відбувається перше засідання Верховної Ради дев’ятого скликання.
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