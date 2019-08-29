Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
29 Серпень 2019, Київ 16:20
Новини | Політика

Зеленський вніс у Раду законопроєкт про імпічмент президента

Президент України Володимир Зеленський

Дивитись коментарі

Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради проєкт закону «Про особливу процедуру усунення президента України з поста (імпічмент)».

Законопроєкт вказаний під номером 1012, реєстрація – сьогоднішня.

Тексту документа на сайті парламенту поки немає, але він визначений президентом як невідкладний для розгляду.

/**/ /**/ /**/ Президент України Володимир Зеленський
ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ:

«В цілому непогано почуваюся» – Зеленський про президентство і петицію щодо своєї відставки

Раніше представник президента Володимира Зеленського у Верховній Раді Руслан Стефанчук заявляв, що законопроєкт про імпічмент президента стане одним із перших, який розгляне Верховна Рада нового скликання.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG