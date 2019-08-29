«Запис у лави путчистів вже йде»: соцмережі обговорюють листування Богуцької про Авакова

«Я дуже засмучена, але іншого шляху поки немає. Він залишається до грудня. Саме на грудень Петро готує Путч», – пише народна депутатка від «Слуги народу» Ліза Богуцька комусь на ім’я «Леночка». У листуванні, яке помітили на її телефоні журналісти під час засідання, народна депутатка розповідає, чому міністра внутрішніх справ Арсена Авакова все ж залишать на посаді.

Соціальні мережі почали жартувати стосовно «путчу Порошенка» і про можливі причини того, що Аваков все ж втримається на міністерській посаді.

«Леночко, я напишу пізніше про це пост. Уявляю собі атаку фб на всю фракцію СН. Хочу тільки тобі написати, ми залишаємо Авакова. Іншого шляху немає. Порошенко готує переворот. І дуже серйозно готує. Він чекає, що ми відправимо Авакова у відставку, аби одразу почати. Сьогодні, найімовірніше, знімемо недоторканність. Але залишимо міністра МВС. Я засмучена дуже, але але іншого шляху поки немає. Він залишається до грудня. Саме на грудень Петро готує Путч».

Журналісти порталу «Страна.ua» опублікували фото з Верховної Ради України, на якому народна депутатка Ліза Богуцька розповідає комусь, чому міністром внутрішніх справ залишається Арсен Аваков.

У соціальній мережі Facebook вже з’явилася подія під назвою «Новорічний путч». Користувачі фактично підтверджують свою участь у події та запрошують друзів.

Заступник головного редактора видання «Українська правда» Євген Будерацький пише: «Хотілося б, звісно, поржати і смішно пожартувати над цим брєдом, нагадати про «не чіпайте Петра, бо путін нападьот!», але вже й сил на то не стає».

Традиційно жартує про цю ситуацію й народний депутат восьмого скликання Віталій Чепинога.

Головний редактор сайту «Петро і Мазепа» Віктор Трегубов написав, що пропонує перенести дати путчу на іншу дату.

І жартував не лише він.

Дехто ж скептично поставився до Порошенка як лідера путчу.

Багато дописувачів звернули увагу, що ера «А то Путін нападе» змінилась на «Порошенко готує путч».

А декого листування Лізи Богуцької надихнуло на творчість.

Або ж надихнуло на спогади з фільмів.

Постать міністра внутрішніх справ вже не перший день є однією із ключових в українському інформаційному просторі. 28 серпня під будівлею Офісу президента України відбулася акція протесту за звільнення і проти перепризначення Арсена Авакова. На акції були присутні кількасот людей, учасники тримали в руках таблички з літерами, які склали, утворивши напис з двома словами «Аваков» і «чорт».

Сам голова МВС подію не коментував. Натомість у поліції вказали, що акція відбулася без порушень.