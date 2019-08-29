«Не пишіть смс, працюйте!» – промова Зеленського на першому засіданні Ради

Із коротким посланням «Про внутрішнє і зовнішнє становище України» перед депутатами виступив президент Володимир Зеленський. У своєму виступі він сказав, що «з’явився парламент, який готовий працювати», що «щасливий, що незабаром з'явиться новий дієздатний уряд». Він сказав також, що рівень довіри до нового парламенту «великий, а отже і рівень очікувань і відповідальності ще вищий». Серед пріоритетів Зеленський визначив найголовнішим «зміцнення національної безпеки та оборони України, завершення війни на Донбасі та повернення анексованого Російської Федерацією Криму». Серед інших пріоритетів: подолання рейдерства, енергетична незалежність України, вирішення проблем із тарифами та інші. Президент закликав депутатів не битися в парламенті, не прогулювати засідання і не кнопкодавити. Інакше, за його словами, цей парламент проіснує один рік, чого б він дуже не хотів.