Керівник СБУ про українсько-білоруську «справу шпигунів»: переговорний процес не буде публічним

Олена Литвинова

Україна після зміни влади не відновлювала переговорів з Білоруссю про умови і можливий обмін білоруського громадянина Юрія Політики, обвинуваченого в Україні в шпигунстві, на засудженого в Білорусі через аналогічне звинувачення українського журналіста Павла Шаройка.

«Безпосередньо в Службі безпеки України ми цю тему не обговорювали. Але про цю історію я чув через засоби масової інформації», – сказав кореспондентці Білоруської служби Радіо Свобода Іван Баканов, який зараз виконує обов’язки керівника Служби безпеки України після призначення його на посаду першого заступника голови цього відомства.

За словами Івана Баканова, питання повернення Павла Шаройка в Україну буде вирішуватися «в межах компетенції СБУ і чинних законів»:

«Головне завдання – повернути всіх громадян України додому. Це стосується і журналістів, і інших полонених».

На запитання про можливі терміни відновлення діалогу з Білоруссю на цю тему, Іван Баканов відповів: «Я не можу зараз про це сказати, тому що це питання не вимагає широкого обговорення. Якщо мова йде про обмін, це непублічна історія».

Історія шпигунського скандалу

Громадянин Білорусі Юрій Політика був затриманий у червні 2017 року на українському прикордонному переході «Нові Яриловичі», що на кордоні з Білоруссю. Під час затримання в його телефоні знайшли зашифрований файл із картою розташування військових підрозділів у зоні антитерористичної операції на Донбасі (таку назву ООС мала на той час – ред.) і планом наступальної операції «Шторм».

Пів року до затримання спецслужби України стежили за всіма контактами і пересуванням Юрія Політики в Чернігові. Суд почав розглядати його справу по суті щойно в квітні 2019 року.

Український журналіст Павло Шаройко був затриманий у Мінську через кілька місяців після затримання Юрія Політики в Україні, 25 жовтня 2017 року. Його звинуватили в створенні в Білорусі шпигунської мережі з числа громадян країни, «які за грошову винагороду виконували його завдання зі збору відомостей розвідувального характеру у військово-політичній сфері». 23 травня 2018 року Верховний суд Білорусі засудив українського журналіста Павла Шаройка до 8 років позбавлення волі.

​Увесь цей час правоохоронні органи Білорусі й України не виключали можливості обміну Юрія Політики і Павла Шаройка. У серпні 2018 року група білоруських прокурорів приїжджала до Києва на зустріч із колегами, щоб обговорити це питання. Але сторони не змогли домовитися, тому що Білорусь наполягає на тому, що Юрій Політика не має і ніколи не мав ніякого стосунку до діяльності спецслужб.

Павло Шаройко працював у Білорусі власним кореспондентом «Українського радіо». Він висвітлював, зокрема, військові навчання «Захід-2017» та зникнення українця Павла Гриба. КДБ Білорусі затримало журналіста 25 жовтня 2017 року, однак відомо про це стало лише 16 листопада того року.

Зараз Павло Шаройко відбуває покарання в Бобруйській колонії №2, а Комісія помилування при президенті Білорусі вивчає його документи про помилування.

Українські експерти висловлювали думки, що справа затриманого в Білорусі українського журналіста Павла Шаройка є відповіддю на затримання білоруського громадянина в Чернігові. КДБ Білорусі спростовує такі припущення.