Прохання про помилування засудженого в Білорусі українського журналіста Шаройка відклали

Прохання засудженого у Білорусі українського журналіста Павла Шаройка про помилування поки відклали, повідомив на брифінгу у Мінську заступник генерального прокурора Білорусі Олексій Стук.

«Павло Шаройко, український журналіст, засуджений за шпигунство. Він подавав прохання про помилування. Комісія його розглядає, але, як ви розумієте, це дуже тонка матерія і остаточне рішення відкладено до настання певних умов», – сказав Стук.

Заступник білоруського генпрокурора не уточнив, про які умови йдеться, але на запитання журналіста натякнув, що це може бути пов’язано із перебігом справи затриманого в Україні білоруса.

«Я поки не буду чітко говорити про умови – це залежить від того, якою є доля нашого білоруса», – сказав Стук.

Журналіста Українського радіо Павла Шаройка засудили в Білорусі до 8 років ув’язнення за шпигунство, суд відбувався непублічно. Заарештували його 25 жовтня 2017 року. Тоді ж із Білорусі було вислано українського дипломата.

Раніше в Україні затримали білоруського громадянина Юрія Політику, якого звинуватили у шпигунстві на користь іноземної держави. Суд над Політикою відбувається в Чернігові. Спостерігачі припускають, що можливий обмін Політики на Шаройка.