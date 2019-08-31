Зеленський: якщо уряд не знизить вартість комунальних послуг, «будемо прощатися»

Новий уряд повинен знизити вартість комунальних послуг для населення, інакше президент Володимир Зеленський ініціює його розпуск. Про це Зеленський заявив в інтерв’ю з нагоди 100 днів свого президентства на каналі «1+1» .

«Задача така поставлена новому уряду: вони повинні показати модель, і якщо моделі не буде зменшення комуналки, будемо прощатися з урядом. Все, що вони зможуть, вони зроблять», – сказав він.

Зеленський уточнив, що власне ціна комунальних послуг може лишатися такою ж, але тоді мають зрости доходи.

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«Питання не в тому, яка ціна комуналки, питання – який відсоток від того, що людина отримує, пенсію чи заробітну плату, вона сплачує за комуналку… Комуналка може бути й такою ж, тому що є ринкові ціни і таке інше – тоді збільшуємо пенсії, субсидії, заробітну плату. Тобто ми говоримо про відсоток, не може 50%, 70%, 80% чи 90% від тієї суми, яку отримує людина, вона не може сплачувати за комуналку», – стверджує президент.

Він уточнив, що Кабінет міністрів знає про його позицією і «щось готує».

За Конституцією, Верховна Рада за пропозицією президента може ухвалити резолюцію недовіри до уряду своєю конституційною більшістю. Це може статися не раніше ніж за рік після схвалення програми уряду.

Верховна Рада проголосувала за новий склад Кабінету міністрів під керівництвом Олексія Гончарука 29 серпня.