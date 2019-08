Що казали Загороднюк, Милованов, Федоров та інші, коли ще не були міністрами

Більшість міністрів нового уряду – це люди, які ніколи не працювали на найвищих державних посадах. Виняток становлять лише міністр фінансів Оксана Маркарова й міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Щоб скласти уявлення про погляди нових урядовців, Радіо Свобода зібрало висловлені ними публічно думки щодо суспільно важливих проблем, висловлені до того, як вони стали міністрами.

Міністр оборони Андрій Загороднюк, колишній голова Офісу реформ Міністерства оборони України

Про завдання Міністерства оборони

«Треба готуватися до будь-якого виду конфліктів. Ймовірність настання конфлікту тим менша, чим більше ми готові до нього. Тому, звичайно, треба готуватися за різними сценаріями і за різною тактикою».

Про стандарти НАТО для ЗСУ

«На стандарти НАТО треба переходити тому, що вони найкращі. Їх найбільші армії світу з мільярдними бюджетами розробляли. Це стосується не лише зразків озброєння, військової техніки, а й того, як взагалі організовувати військові кампанії, який чином вибудовувати злагоджені дії підрозділів і так далі».

Про військову доктрину і геополітику

«У нашій військовій доктрині також написано, що основна наша загроза – це загроза від Російської Федерації. Зараз для всіх розвинутих країн, які на цьому просторі геополітичному працюють, ясно, що стабільність в Україні – це питання якщо не № 1, то близько до нього. Точно в першу трійку входить. Тому що сильна Україна – це стабільний весь регіон».

(Цитати з ефіру «Вашої Свободи» від 27 червня 2016 року)

Про цивільно-демократичний контроль над ЗСУ

«Велика кількість військових, навіть на керівних посадах, не розуміє, навіщо потрібний цивільно-демократичний контроль і яке місце в ньому Міністерства оборони взагалі. Насправді воно має бути «policy maker». Така організація має визначати стратегію розвитку кожного з напрямків – як буде розвиватися медицина, як будуть розвиватися міжнародні зв’язки і все інше». (Цитата від 31 жовтня 2016 року)

Міністр міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов, колишній заступник голови Ради НБУ, почесний президент Київської школи економіки

Про «Приватбанк»

«З економічної точки зору банк був неспроможний виконувати свої зобов’язання, і тому його потрібно було або закривати, або націоналізувати. Закривати його було небезпечно, це великий банк, і до великих банків у всіх країнах ставляться по-іншому… Що буде далі? Мені складно робити якийсь прогноз, думаю, що потрібно слідкувати за тим, щоб платники податків знову не заплатили ще раз за той банк якимось новим політичним силам».

(Цитата від 22 квітня 2019 року)

Про курс гривні

«Це (курс – ред.) буде залежати від економічної політики, яка буде впроваджуватися. Думаю, що ринки, економіка і люди в цілому придивляться до того, які будуть перші призначення, перші політичні, економічні рішення нової команди, хто буде в цій команді».

(Цитата від 22 квітня 2019 року)

Про потенціал української економіки

«Щороку загальна продуктивність українського бізнесу зростає у середньому на 4% – у нас ВВП так не зростає. Це нам говорить про те, що у нас є зростання внутрішнє технологічне, але у нас недостатньо капітальних або людських ресурсів, чи бізнес-практик, чи культури, чи захисту від рейдерства й корупції, щоб ці 4% реалізувати. Це погані новини, що пояснюють, чому потенціал не реалізований, але це й хороші новини, бо потенціал є».

(Цитата від 24 серпня 2018 року)

Про те, чому Україна – не Польща

«Що Україна зробила не так? Ось мої топ три відповіді:

Недостатньо швидко був створений приватний сектор економіки. Залишається великий кусок державного сектору. Недостатній конкурентний тиск у приватному секторі. Регуляція, яка захищає неефективні підприємства і бар’єри для створення нових підприємств. Держава захоплена малою групою багатих людей та контролюється бюрократами, які мають культуру, несумісну з успішною конкурентною економікою, що динамічно розвивається».

(Пост у фейсбуці від 25 серпня 2019 року)

Про Незалежність і війну

«У 2014-му я зрозумів, що за незалежність потрібно платити кров’ю і життям українців. Я намагаюся жити і працювати так, щоб втрати людей, які загинули, не були марні.

На фото прапор, підписаний і подарований Київській школі економіки учасниками програми бізнес-освіти для ветеранів. Дякую вам за захист! Дякую вам за незалежність».

Міністр юстиції Денис Малюська, колишній радник заступника голови Офісу президента України, колишній голова правління BRDO/World Bank Group, консультант Світового банку

Про продаж землі

«Земельна реформа – один із ключових факторів економіки. тому вона має бути проведена у дуже жорсткі строки. В рамках підготовки до впровадження ринку землі необхідно забезпечити доступ фермерів до фінансування»

(Цитата із панельної дискусії, організованої Громадською коаліцією за скасування земельного мораторію від 8 серпня 2019 року)

Про дерегуляцію бізнесу

«Ми зараз активно працюємо над концепцією «one in, two out». Це той інститут, який активно і з достатнім успіхом впроваджувався в західних розвинених країнах. Ця модель «one in, two out» полягає в тому, що держава, якщо вона створює якесь нове регулювання і покладає нові витрати на бізнес, одночасно має зняти аналогічного обсягу навантаження на бізнес, або, у певних випадках, вдвічі більше. Тобто це фактично заморожування регуляторного тягаря на бізнес, щоб він не зростав, а навпаки, зменшувався».

(Цитата від 23 березня 2018 року)

Про монополію на виробництво спирту

«Допоки у нас залишатиметься монополія, у нас завжди будуть проблеми із тіньовим виробництвом спирту, ви від цього нікуди не дінетесь. Потрібно щось робити із монополією».

(Цитата від 23 березня 2018 року)

Про синхронізацію законодавчих змін

«У нас застрягають законопроекти, тому що бізнес каже: «Ми проти, ми не пропустимо, скажіть, як це буде оподатковуватися, а потім ми скажемо, працює ця схема чи ні». Ми пропонуємо довірчу власність запровадити, а бізнес каже: «Ні. Скажіть, яким буде оподаткування, а тоді ми скажемо, згодні ми чи ні». Ми хочемо зробити майбутні майнові права на нерухомість, а бізнес каже: «Ні. Скажіть, ПДВ буде тут? Бо ми ціну на житло збільшимо на 20%». У нас проблема із синхронізацією змін до податкового законодавства і іншого законодавства».​

(Цитата від 23 березня 2018 року)

Дмитро Кулеба – віцепрем’єр-міністр України з питань європейської і євроатлантичної інтеграції, колишній постійний представник України при Раді Європи​

Про зовнішньополітичний курс України і Зеленського

«​Наш курс незворотній. Він визначений і в Конституції. І Зеленський теж чітко підкреслює, що український народ свій вибір зробив. Тобто питання стратегії в нас суто європейське. Тактика – це вже інші питання, які треба розробляти.​ Є президент, є демократичні інститути, є український народ, є українське законодавство. І поки що від жодної з цих сторін я не бачив жодних натяків чи змін щодо європейського руху України».​

(Цитата із програми «Ваша Свобода» від 24 квітня 2019​ року)

Про тиск на Росію

«Ідея про те, що потрібно пом’якшувати тиск на Росію, почала лунати одночасно з тим моментом, коли тиск був запроваджений. Це нормальна ситуація. І так триватиме надалі. Але з 2014 року ніде тиск не ослабнув, незважаючи навіть на те, що в деяких урядах ЄС вже змінилися керівники, і є лояльно налаштовані до Росії політики. Це все – результат величезної роботи».​

(Цитата із програми «Ваша Свобода» від 19 лютого 2019​ року)

Про видачу Росією паспортів для жителів ОРДЛО

«Якби Росія хотіла компромісу і врегулювати конфлікт, вона б зараз утримувалася від ескалації і залишала новому президентові України простір для дипломатичного маневру. Але Росія хоче подальшої ескалації та хаотизації України і тому продовжує ускладнювати правила гри»

(Цитата з твітера від 27 квітня 2019 року)

Михайло Федоров – віцепрем’єр-міністр України – міністр цифрової трансформації, колишній керівник цифрового штабу Володимира Зеленського

Про цифрову трансформацію України

«Україну чекає цифрова трансформація. Держава раз і назавжди стане зручним онлайн-сервісом, без черг та корупції».

(Цитата зі сторінки у фейсбуці від 29 серпня 2019 року)

Про електронну державу

«Зараз ми активно працюємо над розробкою бренду електронної держави («Держава в смартфоні»). Хочемо створити найкрасивіший, зручний, яскравий (в плані комунікації) бренд у світі. Є всі передумови. Ми зробили глибинний аналіз е-урядів інших країн: архітектура, UX / UI і навіть швидкість завантаження сайтів, особливості комунікації».

(Цитата із сторінки у фейсбуці від 18 липня 2019 року)

Про боротьбу з «фейками»

«Щодня ми стикаємося із великою кількістю «фейків», із якими ми повинні боротися. Більшість «фейків» виявлені саме у фейсбуку. Це складний процес, який може протривати кілька днів до видалення постів зловмисників, акаунтів чи публікацій. А до того часу може бути завдано багато шкоди».

(Цитата від 20 березня 2019 року)

Про співпрацю із іншими країнами

«Найпрогресивніші країни, фонди, організації готові підтримувати і розвивати цифрову економіку України»

(Цитата зі сторінки у фейсбуці від 9 червня 2019 року)

Олексій Оржель, міністр енергетики та захисту довкілля України​

Про шельф Чорного моря і Росію

«Віддати країні-агресору український шельф – неприпустимо. Це питання є дуже важливим зі сторони як національної та енергетичної безпеки, так і геополітичної. Віддаючи «Дельфін» стратегічному іноземному інвестору, ми знижуємо ризики військового конфлікту у морській території біля Одеси. В свою чергу, перемога на конкурсі афілійованої компанії з Росією значно підвищує ризик втрати ще частини території України».​

(Цитата зі сторінки у фейсбуці від 8 липня 2019 року)

Про відмову від пластикових пакетів

«Відмова від пластикових пакетів – це мінімум, який ми можемо зробити для себе та своїх дітей. Питання поводження з відходами повинне стати одним з пріоритетних. Вкрай необхідно працювати над створенням норм та правил, які б не лише вирішували питання вже існуючих відходів, а сприяли їх меншому утворенню».

(Цитата зі сторінки у фейсбуці від 3 липня 2019 року)

Оксана Коляда – міністр у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України​, колишня заступниця міністра у справах ветеранів

Про політику підтримки ветеранів

«Піклування про ветеранів має тривати не рік, не два, воно має тривати десятиліття. В України свій шлях, яким маємо рухатись – це забезпечення медичною допомогою, реабілітацією, надання зручних сервісів. Ми маємо підтримувати їхнє навчання, бізнес, маємо гідно вшановувати наших героїв, як живих, так і тих, хто віддав життя за нашу Україну»​.

(Цитата із виступу на ​II Міжнародному форумі «Там, де ми, – там Україна»​ від 23 серпня 2019 року)

Про співпрацю з новою командою

«Я не схильна все драматизувати, вірю в наш народ і в наше майбутнє. Нам є чим займатися. Просто віднедавна роботи стане трохи більше. Потрібно буде знайти спільну мову з новими депутатами та урядовцями, пояснити їм значущість нашої роботи. І ми готові до цього. Віримо, що нові політики – це добре».​

(Цитата зі сторінки у фейсбуці від 22 липня 2019 року)

Про медичні послуги для ветеранів

«Вийшли на фінішну пряму щодо додаткового пакету медичних послуг для ветеранів. Найближчим часом спільно з Міністерством охорони здоров’я презентуємо, які саме послуги ми закладаємо в додатковий пакет, яка гранична вартість на одну особу і яку суму Мінветеранів має закласти в своєму бюджеті, аби ветерани отримали якісну і вчасну медичну допомогу. Працюємо спільно з військовими лікарями, а також з спеціалістами за напрямками, які вже понад 5 років надають допомогу нашим ветеранам».​

