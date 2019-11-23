Перша мета Мінцифри – відцифрувати на 100% всі електронні послуги в Україні. У цьому переконував в ексклюзивному інтерв’ю Радіо Свобода віцепрем’єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. За його словами, завдання – вийти на відцифрування і запуск чотирьох послуг на місяць, починаючи з весни наступного року. Зокрема, серед планів 2020 року – запуск паспортів в електронному форматі. Друга мета Мінцифри – покрити інтернетом всю Україну – і мобільним, і швидкісним. На сьогодні це покриття сягає 70%. А вже невдовзі, наступного місяця презентуватимуть мобільний додаток «Дія», «Державу у смартфоні». І перші проекти у смартфоні – водійські права, технічний паспорт на авто.