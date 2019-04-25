«Обраний»: як команда нового президента Зеленського відповідала на незручні запитання («СХЕМИ» №214)

Новообраному президенту Володимиру Зеленському вдалося отримати прихильність 73,22% українців, які прийшли на вибори – так і не провівши за всю кампанію жодної великої прес-конференції. Вибори – вже позаду, але чимало питань – і досі без відповіді. Чи може Зеленський гарантувати, що в Україні не буде скасована люстрація – важливе досягнення Революції Гідності? Чи справді у команді Зеленського немає місця соратникам Януковича? І якщо так, то чому дехто з них радіє його перемозі або вже анонсував своє повернення в Україну? Чи дійсно олігархи не впливатимуть на розподіл керівних посад в державі, а Зеленський не буде допомагати їм примножувати свої статки за рахунок українців? Вирішальний день виборів «Схеми» провели за лаштунками у штабі кандидата і поставили незручні питання самому Зеленському та його найближчим соратникам. Спецрепортаж Сергія Андрушка. Програма «Схеми: корупція в деталях» – телевізійна програма журналістських розслідувань. Спільний проект Радіо Свобода і «UA:Перший».