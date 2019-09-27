«Держава у смартфоні» і конституційні цифрові права. Що пропонує команда Зеленського

Єдиний електронний портал державних послуг, підпис з телефона та digital-чиновники – такі ключові позиції озвучив віце-прем’єр-міністр України Михайло Федоров, презентуючи бренд цифрової держави на ІТ-форумі у Запоріжжі. Що ж це таке – «держава в смартфоні»​?

За півтора-два роки Україну повністю покриють широкосмуговим Інтернетом, повідомив віце-прем'єр з питань цифрової трансформації Михайло Федоров. За його словами зараз іде процес перерозподілу частот між операторами мобільного зв'язку для того, щоб звільнити діапазон необхідний для широкосмугового доступу до мережі.

І уся комунікація громадян із державними структурами має перейти в інтернетпростір.

Радіо Свобода зібрало ключові тези презентації Михайла Федорова бренду цифрової держави – «Дія»

Що таке «держава в смартфоні»?

«Це коли максимальна кількість людей має смартфони, мають доступ до Інтернету, розуміють, як використовувати смартфони або комп'ютери, і при використанні державних послуг практично не помічають, що вони це роблять. Так само, як ви викликаєте Uber: ви можете злитися, що до вас приїхав якийсь підозрілий водій, але на сам сервіс ви не злитеся. Наше завдання, щоб ви і на водія не скаржилися – щоб держава стала максимально непомітною».

Автоматичне надання послуг без чиновників

Наше завдання, щоб Україна стала першою державою у світі за кількості автоматизованих послуг



«Ми довго думали про те, як зробити, щоб нічого не заважало людям отримувати послуги. І прийшли до рішення, що потрібно людей (суб'єктивний фактор – ред.) взагалі виключити з держави, чиновників виключити з процесу прийняття рішень. Є поняття «автоматичної послуги», і наше завдання, щоб Україна стала першою державою у світі за кількості автоматизованих послуг, в яких взагалі не бере участь чиновник. Захотів отримати ліцензію на будівництво – система сама зрозуміла, чи відповідаєш ти потрібним критеріям чи ні на основі даних, що є в реєстрах».

Створення єдиного електронного ресурсу послуг

«Провели опитування…люди одружувалися у РАГСі, і не змогли он-лайн подати заявку: «Яку кнопку натскати і що вибрати? Ми не знали, що значить ця кнопка». Ось саме так виглядає держава зараз: ти не знаєш, що означає ця кнопка. Щоб знайти послугу на сайті Мінюсту, ти маєш бути юристом... Нам вдалося за ці місяці розробити архітектуру, яка дозволить запустити єдиний портал-додаток, де будуть зібрані всі державні послуги. Якщо людина хоче якось взаємодіяти з державою, то вона чітко знає що це».

Електронний кабінет громадянина

«Незабаром у кожного громадянина буде можливість подивитися в особистому (електронному – ред.) кабінеті, якими особистими даними про вас володіє держава. Коли ми почали подавати декларації вперше в житті, зіткнулися із дуже цікавою інформацією: о, виявляється у мене громадська організація, виявляється від бабусі чверть хати десь у селі залишилася у спадок. І такої інформації дуже багато. З'явиться можливість дивитися дані, якими про вас володіє держава, і найголовніше отримувати повідомлення, якщо з якогось відомства хочуть використати, подивитися ваші дані».

Підпис документів з екрану мобільного

«Смарт-ІD – це коли ти підписуєш з телефону і тобі не потрібно нікуди йти за цифровим підписом; ти підписуєш з телефону...Це нова технологія, і ми прийшли до висновку, що нам потрібні сильні партнери. Враховуючи, що в Україні сильно розвиваються «фінтех» (фінансові технології – ред.), у нас круті банки, то ми почали, наприклад, з «Приватом» розробку. І вже в кінці цього року – на початку січня буде презентація першого смарт-ID. Вам не треба буде йти за цифровим підписом в якусь установу, заповнювати якісь документи, ви зможете підписати (документи – ред.) з свого смартфона – і послуга у вас є».

Масова цифрова освіта для громадян

Ми хочемо закріпити – не посоромлюсь навіть це сказати – конституційно цифрові права людини



«Ми хочемо закріпити – не посоромлюсь навіть це сказати – конституційно цифрові права людини. Я вважаю, що у кожної людини повинний бути доступ до Інтернету, доступ до навчання цифровим навичкам. Ми плануємо за найближчі три роки навчити 6 мільйонів людей, українців базовим цифровим навичкам і вмінням. У мене немає прямих досліджень, але я вірю, що чим швидше люди будуть розвиватися і отримувати доступ до Інтернету, тим швидше буде розвиватися наша економіка».

Нове міністерство та digital-чиновники

«Раніше у нашій державі не було органу, що формує політику в сфері діджиталізації. Кожне міністерство робили свої послуги...Для того, щоб це було ефективно потрібний орган, що формує цю політику, як мінімум виносить певні акти на Кабмін, і для цього ми створили Міністерство цифрової трансформації.

Будуть провідники наших ідей у кожному міністерстві, кожній ОДА, а потім і IT-директори міст



Тепер у кожному міністерстві на одного зі заступників покладається функція умовного технічного директора з діджиталізації відомства – нашого друга і партнера, якого ми координуємо. Для того, щоб зрозуміти, що відбувається в Мінюсті, Мінфіні – нам важко зрозуміти все на горизонтальним рівні – ми матимемо в кожному міністерстві людину з великою посадою, яка буде драйвером цих ініціатив.

Ми пішли далі і ініціювали такий проект, щоб на регіональному рівні при кожній обласній адміністрації, а потім після перезавантаження місцевої влади, сподіваюся, і на рівні муніципалітетів, був заступник зі «цифралізації». Це такі IT-директори міст, які будуть носіями наших ідей, з якими ми будемо синхронізовані...».

Скільки займе час впровадження новацій?

«Ми провели глобальний аналіз по світу. В середньому це займає 15-20 років для того, щоб оцифрувати всі послуги. Ми плануємо це зробити за 3-5 років. Глобальна мета – якщо послуги он-лайн немає, то її не існує, і відповідно 100% послуг відцифровані».

Скільки коштуватимуть платникам податків реформи – невідомо

Коли закінчимо аудит, то зможемо прогнозувати цифри....Але це будуть мільярди.



«Поки жодна людина в державі не розуміє, скільки коштів витрачається на діджелітизацію. Що стосується позитиву від самого переходу до таких послуг, то як мінімум ми підемо від побутової корупції, яка є, і від того, що людина стає нещасною, коли «торкається» держави. Але це будуть мільярди. Коли закінчимо аудит, то зможемо прогнозувати цифри, бо вони мають чіткими, про них не можна говорити абстрактно. Є національна програма інформатизації. Вона має передбачати закупівлю усього того, що необхідно для «цифралізації». Досі ховали кошти, що йдуть на «цифралізацію», в інші якісь статті бюджету, і тому ці статті не потрапляли під моніторинг організацій, що займалися погодженням сфери діджиталізації».

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