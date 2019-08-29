Верховна Рада схвалила склад нового уряду

Верховна Рада України 29 серпня схвалила склад нового уряду. Відповідне рішення підтримав 281 народний депутат.

Проти проголосували 26 народних депутатів, 45 утрималися.

Новий склад уряду прем’єра Олексія Гончарука виглядає наступним чином:

Дмитро Кулеба – віцепрем'єр-міністр України з питань європейської і євроатлантичної інтеграції;

Михайло Федоров – віцепрем'єр-міністр України – міністр цифрової трансформації;

Тимофій Милованов – міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства;

Дмитро Дубілет – міністр Кабінету міністрів України;

Денис Малюська – міністр юстиції;

Оксана Маркарова – міністр фінансів України;

Олексій Оржель – міністр енергетики та захисту довкілля України;

Владислав Криклій – міністр інфраструктури України;

Альона Бабак – міністр розвитку громад і територій України;

Ганна Новосад – міністр освіти і науки України;

Зоряна Скалецька – міністр охорони здоров’я України;

Володимир Бородянський – міністр культури, молоді та спорту України;

Юлія Соколовська – міністр соціальної політики України;

Арсен Аваков – міністр внутрішніх справ України;

Оксана Коляда – міністр у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України;​

Раніше сьогодні Верховна Рада затвердила двох міністрів до нового уряду за квотою президента – міністра оборони Андрія Загороднюка та міністра закордонних справ Вадима Пристайка.