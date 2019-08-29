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29 Серпень 2019, Київ 20:55
Новини | Політика

Зеленський після обрання Гончарука прем’єром звільнив його зі свого Офісу

Олексій Гончарук 29 серпня очолив новий Кабінет міністрів України

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Президент України Володимир Зеленський звільнив Олексія Гончарука з посади заступника керівника Офісу президента України. Про це йдеться у відповідному указі на сайті глави держави.

Раніше сьогодні Верховна Рада проголосувала за кандидатуру Олексія Гончарука на посаду прем’єр-міністра.

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Виступаючи перед голосуванням, Гончарук заявив, що в пріоритеті його роботи буде економічне зростання, діалог з НБУ для зниження облікової ставки, співпраця з міжнародними партнерами.

35-річний Олексій Гончарук родом з Чернігівщини. За освітою він правник. Працював юристом в інвестиційній компанії та всеукраїнській громадській організації «Офіс ефективного врегулювання».

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