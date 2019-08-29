Зеленський після обрання Гончарука прем’єром звільнив його зі свого Офісу

Президент України Володимир Зеленський звільнив Олексія Гончарука з посади заступника керівника Офісу президента України. Про це йдеться у відповідному указі на сайті глави держави.

Раніше сьогодні Верховна Рада проголосувала за кандидатуру Олексія Гончарука на посаду прем’єр-міністра.

Виступаючи перед голосуванням, Гончарук заявив, що в пріоритеті його роботи буде економічне зростання, діалог з НБУ для зниження облікової ставки, співпраця з міжнародними партнерами.

35-річний Олексій Гончарук родом з Чернігівщини. За освітою він правник. Працював юристом в інвестиційній компанії та всеукраїнській громадській організації «Офіс ефективного врегулювання».