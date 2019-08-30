Міжнародні оглядачі про новий уряд, перепризначення Авакова та зміну політичного покоління в Україні

За першим днем засідання Верховної Ради України 9-го скликання слідкували не лише в Україні, але й поза її межами. Що привернуло найбільшу увагу міжнародних оглядачів?

Про нового прем’єра

Основна увага міжнародних оглядачів була прикута до свіжих призначень нової Верховної Ради України.

«35-річний юрист Олексій Гончарук – прем’єр-міністр України. Активний учасник Революції гідності, прихильник глибоких реформ вільного ринку. Він має бути технічним прем’єр-міністром. З часом він може спробувати стати самостійним. Формальні повноваження українського прем’єр-міністра є вищими, ніж президентські», – написав у своєму Twitter польській політолог Адам Ебергардт.

Спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер привітав призначення нового складу Кабінету міністрів.

«Вітаю прем’єр-міністра [Олексія] Гончарука, міністра закордонних справ [Вадима] Пристайка та увесь Кабінет. Сполучені Штати Америки підтримують вас у просуванні реформ, прагненні до миру і відновлення територіальної цілісності», – написав Волкер у Twitter.

Старший дослідник американського аналітичного центру Atlantic Council Андерс Ослунд у коментарі для Радіо Свобода ще 28 серпня наголошував, що у разі призначення прем’єр-міністром України Олексія Гончарука уряд його однодумців може стати найбільш реформаторським в історії України.

Про Авакова

Оглядачі також відреагували на перепризначення Арсена Авакова на посаду міністра внутрішніх справ.

«Найбільш суперечливим є Аваков, який був міністром внутрішніх справ з 2014 року, і якого звинувачують у невдалому розслідуванні вбивств Павла Шеремета та Каті Гандзюк, і який відомий своїми зв’язками з крайніми правими групами», – вважає відомий західний журналіст Ян Бейтсон. Сам Арсен Аваков багаторазово відкидав звинувачення у таких зв’язках.

«Репутація Зеленського значно постраждає, якщо він залишить Авакова як міністра внутрішніх справ», – писав західний політолог Тарас Кузьо ще 29 серпня. Те ж саме він сказав і про призначенняна посаду голови комітету з питань свободи слова Нестора Шуфрича, якого політолог назвав «правою рукою путінської маріонетки в Україні Віктора Медведчука».

«З усією серйозністю, перепризначення Арсена Авакова означає, що ліквідація мафіозної держави в Україні не зовсім частина нагального порядку денного Зеленського. Я знаю, що в політиці треба мати союзників, тим паче якщо ці союзники мають свої приватні армії, і все ж», – написав у своєму твіттері російський оглядач-міжнародник Леонід Рагозін.

Але Аваков – не єдиний, на кого звертали увагу. Старший дослідник американського аналітичного центру Atlantic Council Андерс Ослунд у своєму дописі зауважив, що призначення Оксани Маркарової міністром фінансів, а Тимофія Милованова міністром розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства були досить очікуваними. Тож, неприємних сюрпризів майже не було.

Та одним з таких сюрпризів Ослунд вважає призначення сина колишнього голови «Приватбанка» Дмитра Дубілета міністром Кабінету міністрів України.

«Зміна покоління в Україні»

Одразу кілька оглядачів звернули увагу на молодий вік великої частини представників нової політичної еліти України. «Зміна покоління в Україні», – так називає прихід молодих політиків до влади польській політолог Адам Ебергардт.

«Наразі в Україні наймолодший президент та прем’єр-міністр, наймолодший уряд та парламент в історії», – наголошує Даніель Желіговський, дослідник Польського інституту міжнародних відносин (PISM).

«Молодий, висококомпетентний та вражаючий новий уряд вступає на посаду в Україні під керівництвом прем’єр-міністра Олексія Гончарука. Нові міністри оборони та закордонних справ мають міцну патріотичну довіру, тоді як прем’єр-міністр та міністри економіки та фінансів відомі своєю прихильністю до вільного ринку. Вітаємо Тимофія Милованова, Андрія Загороднюка, Дмитра Кулебу, Вадима Пристайко, Оксану Маркарову», – написав американський фахівець із українських питань, теж старший дослідник «Атлантичної ради» Адріян Каратницький.