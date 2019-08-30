Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
30 Серпень 2019, Київ 21:19
Відео

Новий Кабінет міністрів і нова Рада. Експерти говорять про загрози

Новий Кабінет міністрів і нова Рада. Експерти говорять про загрози
Embed

No media source currently available

0:00 0:25:12 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

29 серпня розпочала роботу Верховна Рада 9-го скликання. Більшість, яка складається з президентської партії «Слуга народу», у перший же день затвердила новий склад Кабінету міністрів України. Які виклики стоять перед новим Кабміном? Чи вдасться реалізувати реформи? Які загрози існують при монобільшості у парламенті та уряді, на який впливають з Офісу президента? Про це у програмі «Ваша Свобода» Віталій Портников говорить із політичними експертами Андрієм Смолієм та Антоном Малеєвим.

Дивитись коментарі

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Нагору
XS
SM
MD
LG