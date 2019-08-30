Новий Кабінет міністрів і нова Рада. Експерти говорять про загрози

29 серпня розпочала роботу Верховна Рада 9-го скликання. Більшість, яка складається з президентської партії «Слуга народу», у перший же день затвердила новий склад Кабінету міністрів України. Які виклики стоять перед новим Кабміном? Чи вдасться реалізувати реформи? Які загрози існують при монобільшості у парламенті та уряді, на який впливають з Офісу президента? Про це у програмі «Ваша Свобода» Віталій Портников говорить із політичними експертами Андрієм Смолієм та Антоном Малеєвим.