Зеленський призначив Абромавичуса главою «Укроборонпрому»

Президент України Володимир Зеленський призначив екс-міністра економічного розвитку України в уряді Арсенія Яценюка Айвараса Абромавичуса главою державного концерну «Укроборонпром».

Попередньо глава держави звільнив з цієї посади Павла Букіна.

Обидва укази опубліковані на сайті глави держави.

У червні Зеленський ввів Абромавичуса до складу наглядової ради державного концерну «Укроборонпром».

Державний концерн «Укроборонпром» об’єднує понад 100 підприємств-учасників в галузі оборонної промисловості, зокрема, із розробки та виготовлення озброєння та техніки, наукової діяльності та експортно-імпортних операцій.

У лютому концерн опинився у центрі скандалу після того, як журналісти Bihus.info опублікували розслідування «Друзі президента крадуть на оборонці (секретні переписки)» про суми «відкатів» і схеми розкрадання мільйонів в оборонній сфері. За даними журналістів, безпосереднім учасником цих схем був син колишнього заступника секретаря Ради нацбезпеки і оборони Олега Гладковського Ігор. Незабаром після оприлюднення розслідування були затримані кілька чинних і колишніх посадовців ДП «Спецтехноекспорт», що входить до складу «Укроборонпром». Їх вважають причетними до розтрати коштів держпідприємства оборонної галузі на суму 55,5 мільйонів гривень.

На початку березня Україна ініціювала міжнародну комплексну перевірку діяльності державного концерну «Укроборонпром».

22 травня стало відомо, що уряд виділив 32 мільйони гривень на аудит «Укроборонпрому».