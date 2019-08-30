Гончарук назвав «одним із найскладніших» рішення залишити Авакова в Кабміні

Рішення залишити в складі уряду міністра внутрішніх справ Арсена Авакова було одним із найскладніших під час формування Кабінету Міністрів, заявив в інтерв’ю журналістам кількох ЗМІ у п’ятницю прем’єр-міністр Олексій Гончарук.

«Головний аргумент – в умовах війни, молодого уряду, який не має досвіду, він відповідає за найбільший блок із безпеки. Враховували також те, що Аваков брав участь у забезпеченні чесних виборів… Команда ухвалила рішення його залишити», – сказав Гончарук.

Водночас, за словами прем’єра, він не задоволений процесом реформування МВС.

«Одна з реформ, яка не відбулася, – реформа поліції. Була реформа патрульної служби й далі вона не пішла. Реформу кримінальної поліції треба продовжувати», – сказав Гончарук.

Прем’єр-міністр зазначив, що домовився наступного тижня зустрітися з Арсеном Аваковим і «поговорити».

Верховна Рада України 29 серпня схвалила склад нового уряду, свою посаду зберегли двоє міністрів з попереднього складу – міністр фінансів України Оксана Маркарова та міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Перед затвердженням Авакова у партії «Слуга народу» заявляли, що він може залишитися на посаді «на випробувальний термін» і під «особисте зобов’язання президента».

28 серпня активісти під будівлею Офісу президента вимагали не призначати Авакова на посаду міністра внутрішніх справ у новому уряді. Також низка громадських організацій виступили зі спільною заявою з цього приводу.

Арсен Аваков у кріслі голови МВС перебуває з лютого 2014 року.