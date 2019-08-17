Тарифы на коммунальные услуги в подконтрольных российским гибридным силам районах – экономическое «чудо». Правда, доходы на этой территории таковы, что и очень низкую квартплату людям покрыть сложно. И все же, цифры могут звучать привлекательно для жителей остальной части страны, где только и разговоров, что о высоких рыночных тарифах и субсидиях. Рассказываем, сколько же в Донецке платят за квартиру – и почему это так.



С весны 2014 года цены на коммунальные услуги в оккупированном Донецке не менялись. Общая «коммуналка» за трехкомнатную квартиру для дончан в летний сезон составляет около 700-800 рублей, то есть около 320 гривен, зимой – примерно 1600 рублей (640 гривен). «Пожалуй, это единственный плюс для местных жителей», – прокомментировал житель ОРДЛО Радио Донбасс.Реалии.



«Квартплата за трехкомнатную квартиру в 72 квадратных метра в среднем составляет 350 рублей (140 гривен), – рассказывает горожанин. – 150 кВт электроэнергии будет стоить 93 рубля (37 гривен). 200 кВт – 168 рублей (67 гривен). 1 кубометр холодной воды в Донецке – 11 рублей (5 гривен). Таким образом, если вы помылись на 5 кубометров в месяц, заплатите 55 рублей (22 гривен). Стоимость одного кубического метра горячей воды – 36 рублей (14 гривен). За газ семья из трех человек платит около 50 рублей (20 гривен). Вывоз мусора с одного человека донецкие коммунальщики оценивают в 18 рублей (8 гривен).



А вот отопление – самое дорогое. Например, за площадь квартиры в 72 квадратных метра зимой приходится платить порядка 800 рублей (320 гривен). То есть, в зимний период коммуналка жителя Донецка с 3-комнатной квартирой составит около 1600 рублей (640 гривен). В целом, конечно, это на порядок ниже, чем тарифы ЖКХ в большей части Украины».



Цифры звучат весьма привлекательно для жителей подконтрольной части Донецкой области. Откуда они берутся? Перед тем, как объяснить, отметим, что держать их неизменными вечно пророссийские администрации все ж не смогли: в начале августа так называемый «министр строительства и ЖКХ» группировки «ДНР» Сергей Наумец сообщил, что в ОРДО задолженность за коммунальные услуги с 2014 года составляет 9 миллиардов рублей, то есть около 3,6 миллиарда гривен. Он признал, что тарифы убыточные: «Возмещение затрат предприятий достигает 60%. Остальное все ложится на убытки предприятий». Через неделю так называемый зампредседателя «правительства» «ДНР» Владимир Пашков заявил, что повышение будет – но поэтапным.



За счет чего в ОРДО сдерживали повышение цен на «коммуналку»?



Отчасти, потому что группировке некуда девать уголь: он либо незаконно вывозится в Россию, либо сжигается на местных ТЭС. Так, по данным Министерства по вопросам временно оккупированных территорий, схема вывоза угля работает с 2017 года. Ежегодно вывозится около трех миллионов тонн. На неподконтрольной Украине территории в Донецкой области остались две тепловые электростанции — Старобешевская и Зуевская. Обе действуют.



Газ на оккупированные территории Донбасса поставляет «Газпром». Эксперт по энергетическим вопросам Юрий Корольчук уточняет, что сначала газ проходил как гуманитарная помощь, а теперь включается в счет «Нефтегазу Украины».



«Газ поставляет «Газпром», это проходило по определенной форме гуманитарной помощи. Сначала это декларировалось так. А потом «Газпром» начал включать газ в счет «Нефтегазу Украины», потому что это территория Украины. И нигде в официальных документах эти территории не проходят как отдельное государство». Таким образом, долг за потребленный Донецком газ ложится на Киев.

5 лет низкие тарифы на оккупированных территориях Донбасса удерживались искусственно. Учитывая добычу собственного угля, ТЭС и российский газ, ОРДЛО не в состоянии самостоятельно себя обеспечивать, в том числе ресурсами и теплом. Экономические процессы завязаны на Россию, в нынешних условиях ОРДЛО вряд ли может развиваться. Предприятия изнашиваются, нет инвестиций и роста.



Например, на шахтах в ОРДО в 2018-м добывается лишь 10-20% от объемов угля 2014 года. Если ситуация не изменится, угольная отрасль может прекратить свое существование.



Что касается воды, то она в оккупированный Донецк подается с подконтрольной Украине территории коммунальным предприятием «Вода Донбасса».

Эксперт по энергетике Юлия Усенко подтверждает, что с помощью лишь собственных энергоносителей держать тарифы на одном уровне невозможно.



«Дело не в энергоносителях. Мне нравится, как многие исходят из местных энергоресурсов. Это хорошо, но нужно понимать, что есть моменты поставки энергоресурсов, есть техническая политика и есть тарифная политика, то есть ценообразование и понятие рыночных механизмов. Если постоянно сдерживать рост тарифов, не пускать его покрывать хотя бы реальную себестоимость, плюс покрывать рентабельность для теплокомунэнерго, которые должны хоть как-то латать дырки в своих сетях, – это все приведет к коллапсу», – говорит она.

По словам Юрия Корольчука, еще до оккупации на Донбассе сфера коммунальных услуг была дотационной: «Еще до событий 2014 года все равно, теплоэнерго или водоканалы, все это было убыточным. То есть тариф не покрывал реальную себестоимость изготовленной продукции теплоснабжения или водоснабжения. Поэтому если они удерживали эти тарифы на определенном уровне, то их дотировали за счет доходов в бюджет».



Заплатит ли Россия по донецким «платежкам»?



Все эти факторы логичным образом ведут к повышению тарифов на коммунальные услуги, но говорить о конкретных причинах увеличения «коммуналки» именно сейчас однозначно невозможно. Эксперты предполагают, что Российская Федерация не может бесконечно дотировать ОРДЛО.



«Видимо, нет экономического терпения все дотировать. Да, у них есть свои электростанции, но часть электроэнергии они получают из России. Закономерно, что повышается стоимость энергоресурса, даже то топливо, нефтепродукты, которые попадают туда с российского рынка, тоже имеют свою себестоимость. И они растут в цене, поскольку в целом повышаются мировые рынки нефти», – говорит Юрий Корольчук.



Посягательство едва ли не на единственный плюс проживания на оккупированных территориях – низкие тарифы на коммунальные услуги – может значительно ударить по финансовому положению жителей ОРДО, но что-либо изменить им вряд ли удастся, говорит житель оккупированной территории.



«Конечно, жителей Донецка сейчас сложно чем-то напугать или удивить. Но учитывая нынешнюю экономическую ситуацию и уровень зарплат здесь, стоит ожидать массового недовольства со стороны граждан. Вот только повлиять как-то на повышение коммуналки у них вряд ли получится. Ведь права голоса в военное время на оккупированной территории у них нет. Приходится со многим соглашаться и терпеть», – считает дончанин.

ПОСЛЕДНИЙ ВЫПУСК РАДИО ДОНБАСС.РЕАЛИИ:

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо ви живете в ОРДЛО і хочете поділитися своєю історією – пишіть нам на пошту

Donbas_Radio@rferl.org, у фейсбук чи телефонуйте на автовідповідач 0800300403 (безкоштовно). Ваше ім'я не буде розкрите)