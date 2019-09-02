Коротко про засідання Зеленського з головами Ради, уряду та правоохоронних органів – відео

Президент України Володимир Зеленський зібрав у своєму офісі керівництво Верховної Ради, Кабінету міністрів та правоохоронних органів. 29 серпня відбулося перше засідання нового складу Верховної Ради. Головою парламенту став лідер «Слуги народу» Дмитро Разумков, його першим заступником – Руслан Стефанчук («Слуга народу»). У той день Верховна Рада призначила прем’єр-міністром Олексія Гончарука, головою Служби безпеки України Івана Баканова, а генеральним прокурором – Руслана Рябошапку.