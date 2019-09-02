Міненергодовкілля «ревізує» минулі рішення в енергетиці – міністр

Міненергодовкілля «ревізує» контраверсійні рішення минулого уряду в енергетиці. Про це 2 вересня заявив міністр новоствореного відомства Олексій Оржель, відповідаючи на запитання кореспондента Радіо Свобода. Зокрема, йдеться і про відтермінування запуску газоочисних споруд для ТЕС і ТЕЦ і проект будівництва вітростанції на Боржавському хребті у Карпатах.

«Ми проведемо ревізію всіх подібних рішень, з точки зору як екології, так і енергетики. Щодо ВЕС на Боржаві – наскільки я знаю, є питання до дозвільної документації», – наголосив Оржель.

За словами посадовця, нині Міненергодовкілля бере участь у розробці програми нового уряду: «Я буду вносити туди свої пріоритети: розвиток відновлюваних джерел енергії та її акумуляції, інвестиції в енергетику, енергоефективність, контроль впливу енергетики на довкілля і економічно обґрунтовані тарифи, які допоможуть подолати «енергетичну бідність українців» та зменшити частку отримувачів субсидій».