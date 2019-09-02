Новий член уряду розповів, чому об’єдналися Мінекології та Міненерговугілля
Міністерство енергетики та вугільної промисловості об’єднали з Міністерством екології задля уникнення конфлікту між двома відомствами, повідомив новопризначений міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.
За його словами, у новому відомстві питання екології не будуть другорядними. Втім, пріоритетним буде збільшення енергоефективності.
«Ми не лише оцінюємо, що і як виробляємо, які надра видобуваємо, а й те, наскільки це забруднює довкілля. Тому пріоритети – відновлювальні джерела, акумуляція, енергоефективність, подолання енергетичної бідності», – сказав Оржель.
Міністр пообіцяв розробку законопроєктів для збільшення видобутку газу.
Економіка України впродовж 5 років має зрости щонайменше на 40% – прем’єр-міністр Гончарук
«Ми поставили собі за мету, щоб економіка України в наступні 5 років зросла мінімум на 40%. У нас є для цього серйозна команда Міністерства економіки, яка вже почала працювати», – заявив прем’єр-міністр Олексій Гончарук під час зустрічі президента з керівництвом ВРУ, Кабміну та правоохоронними органами.
Журналіст Сергій Руденко пише: «Кажуть, серед законопроєктів, які оголосив Зеленський сьогодні на засіданні Ради, Кабміну та правоохоронних органів, не вистачає ще одного – Сонце сходить на сході, а заходить на заході. Все інше є».
Зеленський анонсував початок будівництва мосту у Станиці Луганській
Під час зустрічі 2 вересня президент України Володимир Зеленський заявив про демонтаж блокпосту на окупованій частині Станиці Луганської.
«Є перемоги і досягнення: демонтували нарешті на окупованій частині Станиці Луганській блокпост. Я вітаю нашу групу, яка займалася цим стратегічним, пріоритетним питанням, і починаємо будувати міст у Станиці Луганській», – сказав президент.
Запровадження ринку землі в Україні планується на середину 2020 року – прем’єр
Про це повідомив прем’єр-міністр України Олексій Гончарук.
Водночас президент України Володимир Зеленський закликає до 1 жовтня розробити та внести на розгляд парламенту законопроєкт про ринок землі сільськогосподарського призначення. За його словами, до 1 грудня парламент має скасувати мораторій на продаж землі.
Міненергодовкілля «ревізує» минулі рішення в енергетиці – міністр
Міненергодовкілля «ревізує» контраверсійні рішення минулого уряду в енергетиці. Про це 2 вересня заявив міністр новоствореного відомства Олексій Оржель, відповідаючи на запитання кореспондента Радіо Свобода. Зокрема, йдеться і про відтермінування запуску газоочисних споруд для ТЕС і ТЕЦ і проект будівництва вітростанції на Боржавському хребті у Карпатах.
«Ми проведемо ревізію всіх подібних рішень, з точки зору як екології, так і енергетики. Щодо ВЕС на Боржаві – наскільки я знаю, є питання до дозвільної документації», – наголосив Оржель.
За словами посадовця, нині Міненергодовкілля бере участь у розробці програми нового уряду: «Я буду вносити туди свої пріоритети: розвиток відновлюваних джерел енергії та її акумуляції, інвестиції в енергетику, енергоефективність, контроль впливу енергетики на довкілля і економічно обґрунтовані тарифи, які допоможуть подолати «енергетичну бідність українців» та зменшити частку отримувачів субсидій».
Президент України Володимир Зеленський зібрав у своєму офісі керівництво Верховної Ради, Кабінету міністрів та правоохоронних органів. Зустріч триває.
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