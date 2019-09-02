Гончарук: у планах уряду на 5 років – зростання економіки країни на 40%

Основним завданням уряду на найближчі п’ять років є зростання економіки на 40 відсотків. Про це заявив прем’єр-міністр України Олексій Гончарук під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським, керівництвом Верховної Ради, членами уряду та правоохоронними органами.

«Є основні цілі, що поставлені перед урядом на наступні п'ять років, намічено орієнтири. Найперше — це економічне зростання. Ми поставили собі за мету, щоб економіка України у наступні п'ять років зросла мінімум на 40%. Це дуже амбітна, але реалістична задача. У нас є для цього серйозна команда у Міністерстві економіки, яка вже почала над цим працювати», – заявив Гончарук.

Він додав, що за їх підрахунками, це сприятиме появі близько мільйона робочих місць.

Верховна Рада 29 серпня призначила Гончарука прем’єр-міністром України.