У Зеленського обіцяють законопроєкти на захист викривачів корупції

Законопроєкти, які мають на меті захист і заохочення викривачів корупції, будуть внесені президентом України Володимиром Зеленським як невідкладні для позачергового розгляду Верховною Радою. Про це, як повідомляє 20 серпня пресслужба глави держави, заявив заступник керівника Офісу президента Руслан Рябошапка.

«Разом з міжнародними експертами та фахівцями з українських громадських організацій ми обговорили зміни до законодавства, що стосуються вдосконалення механізмів повідомлення про корупційні правопорушення, посилення захисту осіб, які надають таку інформацію, а також способи їхнього мотивування для викривання топ-корупціонерів», – повідомив Рябошапка під час обговорення з представниками громадських організацій та міжнародних партнерів України у сфері боротьби з корупцією.

Ідеться, зокрема, про «матеріальну винагороду у межах 10% від суми відшкодованих державі збитків або розміру неправомірної вигоди (хабаря)».

Президент України Володимир Зеленський 8 липня подав до Верховної Ради законопроєкт, що надасть змогу усунути потенційну проблему перенавантаження суддів Вищого антикорупційного суду та забезпечить ефективніший розгляд кримінальних проваджень щодо корупційних злочинів високопосадовців.