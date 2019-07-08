Зеленський вніс у Раду законопроект про зосередження Вищого антикорупційного суду на топ-корупції

Президент України Володимир Зеленський 8 липня подав до Верховної Ради законопроект, що надасть змогу усунути потенційну проблему перенавантаження суддів Вищого антикорупційного суду та забезпечить ефективніший розгляд кримінальних проваджень щодо корупційних злочинів високопосадовців.

«Запропонованими змінами до Закону України «Про Вищий антикорупційний суд України» уточнюється його підсудність. Тепер згадана інституція зосередиться на кримінальних провадженнях, що внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань з дня початку роботи цього суду або до дня початку його роботи, якщо досудове розслідування здійснюється або здійснювалось детективами НАБУ і закінчено прокурорами САП», – йдеться в повідомленні.

В Офісі президента уточнили, що після початку роботи ВАКС слідчі судді інших судів перестануть приймати до розгляду клопотання і скарги, суди першої інстанції – обвинувальні акти та інші документи, апеляційні суди – апеляційні скарги.

«Станом на травень поточного року без запропонованих президентом Володимиром Зеленським змін до вищезгаданого суду мають потрапити близько 3600 кримінальних проваджень, з яких лише 5% – стосовно високопосадової корупції, яку розслідували детективи НАБУ. Після ухвалення відповідних пропозицій Вищий антикорупційний суд у складі 26 суддів першої інстанції та 12 суддів Апеляційної палати уникнуть надмірного навантаження», – повідомили в президентській канцелярії.

Збори суддів Вищого антикорупційного суду України 7 травня ухвалили рішення про початок роботи новоствореного суду 5 вересня 2019 року. Тоді ж із третьої спроби головою суду була обрана Олена Танасевич, її заступником пізніше обрали Євгена Крука.