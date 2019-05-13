Конкурс на посаду керівника апарату антикорупційного суду: 10 учасників вибули

13 травня почався конкурс на посаду керівника апарату Вищого антикорупційного суду. З 13 учасників на наступний етап пройшли тільки троє.

Як повідомляє прес-центр судової влади України, учасники пройшли тестування на рівень володіння іноземними мовами.

Комісія з питань вищого корпусу державної служби в системі правосуддя, яка здійснювала перевірку кандидатів на посаду, визнала такими, що мають задовільний рівень володіння іноземними мовами, чотирьох кандидатів: Богдана Крикливенка, Романа Козія, Наталію Король та Наталію Тимощук. Однак Козій не зміг продовжити участь у конкурсі через невідповідність документів умовам проведення конкурсу.

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Таким чином, на наступний етап тестування зі знання законодавства пройшли керівниця апарату Луцького міського адміністративного суду Наталія Тимощук, керівниця апарату апеляційного суду Вінницької області Наталія Король та правозахисник Богдан Крикливенко. Наступне засідання комісії має відбутися 17 травня.

Завершальним етапом конкурсу має стати співбесіда з кандидатами, яка також відбудеться 17 травня.

Як зазначили в прес-центрі, до комісії звернулися представники програми USAID реформування сектору юстиції «Нове правосуддя», Антикорупційної ініціативи Європейського Союзу в Україні та Міжнародної організації розвитку права (IDLO) з проханням долучити їх до відбору як міжнародних експертів. За домовленістю, представники цих організацій можуть подати комісії пропозиції щодо ситуаційних завдань для конкурсантів і питання, які хочуть поставити під час співбесіди.

Верховна Рада ухвалила закон про Вищий антикорупційний суд у червні минулого року. 6 березня цього року Кваліфікаційна комісія оголосила результати конкурсу до Вищого антикорупційного суду. 7 травня головою суду стала Олена Танасевич.