Гройсман: відповідальність за незаконне збагачення треба повернути

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман підтримує відновлення кримінальної відповідальності за незаконне збагачення. Про це він заявив в інтерв’ю агентству «Інтерфакс-Україна», оприлюдненому 11 травня.

«Ми створили Національне антикорупційне бюро, ми пережили люстрації, електронні декларації чиновників, створили Антикорупційний суд і мали покарання за незаконне збагачення. Навіщо це руйнувати? Ми вже все це створили і зафіксували, тепер з цим потрібно жити. Я за те, щоб її повернули», – сказав Гройсман.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура наприкінці березня опублікувала перелік 65 кримінальних справ, закритих через скасування статті про незаконне збагачення.

У Національному антикорупційному бюро України тоді ж повідомили, що детективами розслідувались факти незаконного збагачення на понад півмільярда гривень в межах більш ніж 60 кримінальних проваджень, втім від 27 березня бюро більше немає таких справ про незаконне збагачення.

27 лютого Конституційний суд визнав неконституційним притягнення до кримінальної відповідальності чиновників за незаконне збагачення. Суд дійшов висновку, що стаття про незаконне збагачення не відповідає вимогам чіткості, точності й однозначності.